3 Italia, le tappe del roaming con Wind

Gli utenti 3 Italia da questo mese di maggio potranno iniziare a disporre del roaming su rete Wind come nuovo step della fusione tra i due operatori. Trattasi di un passaggio molto importante che porterà i clienti di 3 Italia a poter disporre finalmente di una rete maggiormente capillare per poter continuare ad utilizzare tutti i servizi di rete senza pensieri. L’apertura della rete Wind, però, sarà progressiva. Uno step necessario per garantire la massima affidabilità e per non incorrere in problemi.

Mondo 3 è riuscita ad ottenere la timeline dell’apertura della rete Wind agli utenti 3 Italia. Come evidenziato, trattasi di un percorso comunque soggetto a modifiche e quindi la tabella di marcia potrebbe subire variazioni in corso d’opera. In caso di problemi tecnici, infatti, le tempistiche potrebbero dilatarsi ulteriormente. Inoltre, inizialmente l’utilizzo della rete Wind sarebbe limitato al 2G ed al 3G. L’abilitazione dell’utilizzo del 4G arriverà successivamente. Gli utenti 3 Italia potranno, però, usufruirne solamente se avranno attiva l’opzione 4G LTE. Di seguito la timeline regionale ufficiosa:

Maggio

Seconda settimana (8-12/05): Abruzzo, Marche, Molise, Puglia

Terza settimana (15-19/05): Lazio e Sardegna

Quarta settimana (22-26/05): Basilicata, Calabria, Sicilia

Quinta settimana (29-31/05): Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta

Giugno

Seconda settimana (5-9/06): Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto

Terza settimana (12-16/06): Campania, Toscana, Umbria

Parallelamente all’apertura della rete Wind, inizierà anche la cessazione del roaming con TIM. Secondo quanto riporta la fonte, le tempistiche dovrebbero essere le seguenti: Nord Italia il 20 giugno (per Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta), 27 giugno (Emilia Romagna, Veneto, Friuli V.G., Trentino). Centro Italia il 4 luglio (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria) e l’11 luglio per le regioni del Sud Italia (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia).

Il roaming con TIM dovrebbe perdurare maggiormente sino a tutta l’estate in alcune specifiche località turistiche.