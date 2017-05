Acer annuncia un convertibile con Windows 10 S

Luca Colantuoni,

Il Surface Laptop non sarà l’unico notebook basato su Windows 10 S. Nel corso dell’anno verranno annunciati numerosi modelli “for Education”, indirizzati quindi a studenti ed insegnanti. Uno dei primi dispositivi ad arrivare sul mercato è il TravelMate Spin B1 di Acer, un convertibile in grado di resistere ad urti e cadute. Altri partner di Microsoft, che contribuiranno alla diffusione del sistema operativo, sono ASUS, Dell, Fujitsu, HP, Samsung e Toshiba.

Il telaio del TravelMate Spin B1 è protetto con bumper in gomma che assorbono gli shock, mentre sotto la tastiera è presente un sistema di canali che allontanano i liquidi dai componenti interni. Lo schermo touch da 11,6 pollici ha una risoluzione di 1366×768 pixel ed è resistente alla pressione. Gli studenti con “mani pesanti” non rischiano quindi di danneggiare il display con la stilo in dotazione. Essendo un convertibile è possibile ruotare lo schermo fino a 360 gradi e sfruttare le quattro modalità di funzionamento (laptop, tablet, stand e tent).

La dotazione hardware comprende un processore Intel Celeron, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac 2×2 MIMO e Bluetooth 4.0. Luongo i lati del notebook ci sono le porte USB 3.0 e USB 2.0, l’uscita HDMI e il jack audio da 3,5 millimetri. È presente anche una webcam da 1,2 megapixel, mentre la batteria offre una autonomia di 13 ore.

Il TravelMate Spin B1 sarà disponibile entro fine mese ad prezzo di 299,99 dollari, solo per i partner che forniscono prodotti alle scuole. Non sarà quindi possibile l’acquisto da parte di un utente privato.