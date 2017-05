Huawei, decollano le vendite degli smartphone

Filippo Vendrame,

Huawei conferma il suo ottimo stato di salute con crescite sostenute nel settore mobile. L’azienda cinese da tempo è salita nell’Olimpo dei produttori di smartphone realizzando prodotti di qualità che gli utenti stanno apprezzando sempre di più. Huawei ha, dunque, annunciato di aver spedito 34,55 milioni di smartphone nel primo trimestre del 2017 registrando un aumento del 21,6% rispetto all’anno precedente. Secondo IDC, la quota di mercato globale degli smartphone Huawei è ulteriormente aumentata al 9,8%, consolidando la sua posizione tra i primi tre fornitori di smartphone al mondo.

Nel Q1 2017, Huawei ha ottenuto una forte crescita in molti Paesi. Le spedizioni di smartphone sono aumentate di oltre il 50% anno su anno in 52 paesi, 32 dei quali hanno registrato una crescita superiore al 100%. In Cina e in Europa, le spedizioni di smartphone Huawei hanno mantenuto una robusta crescita, rispettivamente del 20% e del 15%. Nel frattempo, nel Sud-Est asiatico e nel Pacifico del Sud, le spedizioni di smartphone sono aumentate di oltre il 70%. Inoltre, si è registrata una crescita significativa nel settore smartphone di fascia alta, sostenuta dalle vendite globali della serie Huawei P9 e Huawei Mate 9 che hanno ulteriormente dimostrato la crescente influenza di Huawei come marchio di alto livello in tutto il mondo. Nel Q1, la percentuale di smartphone di fascia media e alta è aumentata dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo GfK, per il mercato mondiale di fascia alta, Huawei deteneva il 9,7% del mercato nel mese di febbraio 2017, raggiungendo il 10% in 9 paesi tra cui Cina, Spagna, Italia, Tailandia, Malesia, Sudafrica, Polonia e altri mercati chiave.

L’ultimo smartphone di punta della serie Huawei P10, disponibile ora in oltre 30 mercati dal suo lancio il 26 febbraio 2017, guadagna una grande popolarità tra i consumatori di tutto il mondo grazie alla straordinaria esperienza fotografica che regala ai suoi utenti.

Huawei sta inoltre smuovendo le vendite stagnanti del mercato del tablet. Il business dei tablet Huawei è cresciuto in modo significativo sia con le aziende che con gli utenti, come dimostrano le spedizioni che sono aumentate di oltre il 70% annuo.

Numeri, dunque, che fotografano un’azienda dinamica ed in continua crescita. Grazie a Huawei P10, P10 Plus e P10 Lite l’asticella di questo risultato potrebbe essere spostata ancora più in alto.