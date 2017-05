iPhone 7 Plus batte ogni previsione Apple

Marco Grigis,

iPhone 7 Plus si rivela il vero campione di vendite dalle parti di Cupertino. È lo stesso Tim Cook a confermarlo, al margine della presentazione dei dati fiscali per il Q2 2017, sottolineando come il device da 5.5 pollici abbia raggiunto livelli di richiesta mai visti. Forse merito della doppia fotocamera, una delle feature più attese e amate dai consumatori targati mela morsicata.

Dall’introduzione di due dimensioni a schermo per gli smartphone Apple, avvenuta con il lancio di iPhone 6 e iPhone 6 Plus, i modelli da 4.7 pollici hanno sempre avuto la meglio sulla controparte da 5.5. Quest’anno, tuttavia, sembra si sia segnata un’interessante inversione di tendenza, dovuta alla sempre maggiore popolarità dei phablet, ma anche e soprattutto all’introduzione di una doppia fotocamera per iPhone 7 Plus. Una richiesta, quella per il rappresentante dalle forme più generose della linea, pronta a sorprendere la stessa Apple. Così ha spiegato Tim Cook:

Una delle cose che non abbiamo centrato è stato il mix tra iPhone 7 e iPhone 7 Plus. La domanda è risultata molto più alta per iPhone 7 Plus rispetto a quanto ci saremmo attesi.

Una sorpresa che si è tradotta, almeno nei primi mesi di disponibilità, in stock abbastanza ridotti per l’esemplare da 5.5 pollici di Cupertino, fortunatamente oggi ritornati a livelli più che normali. Lo stesso Tim Cook ha spiegato come l’azienda abbia impiegato un po’ di tempo per tornare al perfetto equilibrio tra i due esemplari, quest’ultimo raggiunto proprio nel secondo quarto. Un piccolo intoppo, tuttavia, che non ha per nulla scoraggiato il gruppo californiano:

Ogni volta che lanciamo qualcosa, impariamo qualcosa. Modifichiamo i nostri modelli e applichiamo tutto quello che abbiamo imparato per la prossima volta.

Il 2017, tuttavia, potrebbe portare nuove e inedite sfide per i modelli di vendita targati mela morsicata: oltre a iPhone 7S e iPhone 7S Plus, infatti, non si esclude Apple possa lanciare un iPhone 8 OLED con schermo edge-to-edge da 5.8 pollici.