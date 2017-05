Kobo Aura H2O per leggere gli ebook in piscina

Luca Colantuoni,

Nel catalogo del produttore canadese è già presente un ebook reader resistente all’acqua (Aura One), ma per alcuni utenti le sue dimensioni potrebbero essere eccessive. Il nuovo Kobo Aura H2O è invece più maneggevole, grazie allo schermo da 6,8 pollici, perfetto per leggere i libri digitali al mare, in piscina o nella vasca da bagno. Il dispositivo potrà essere acquistato in Italia nei prossimi giorni.

Il Kobo Aura H2O possiede un telaio in plastica completamente impermeabile, grazie alla HZO Protection, una tecnologia applicata alla parte interna del dispositivo che consente l’immersione in acqua fino ad una profondità di due metri per 60 minuti (certificazione IPX8). Il display E Ink da 6,8 pollici (265 ppi) offre un’esperienza di lettura simile alla carta stampata. La tecnologia ComfortLight PRO riduce l’esposizione alla luce blu in modo da garantire una lettura notturna senza affaticare gli occhi.

La dotazione hardware comprende un processore Freescale SoloLite iMx6 a 1 GHz e 8 GB di memoria flash eMMC, in grado di contenere fino a 6.000 ebook. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11b/g/n. La batteria integrata da 1.500 mAh offre un’autonomia di diverse settimane. Nella parte inferiore è presente una porta micro USB, mentre sul retro è stato posizionato il pulsante di accensione. Dimensioni e peso sono 172x129x8,9 millimetri e 210 grammi, rispettivamente.

Il Kobo Aura H2O supporta 14 formati di file (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR). La funzionalità TypeGenius permette di impostare nitidezza e spessore dei caratteri, oltre a dimensione e tipo. È inoltre possibile regolare i margini, evidenziare passaggi, prendere appunti e cercare una parola all’interno del dizionario integrato. Il nuovo ebook reader sarà disponibile dal 22 maggio ad un prezzo di 179,99 euro.