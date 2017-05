Microsoft, ancora smartphone ma differenti

Filippo Vendrame,

Nel mentre il rollout di Windows 10 Creators Update per smartphone entra nel vivo con l’arrivo dell’update anche in Italia per i dispositivi no brand, Satya Nadella ha rilasciato un’intervista sul futuro di Microsoft nel segmento mobile che lascia intravedere qualche speranza di vedere prima o poi la casa di Redmond tornare a realizzare un proprio smartphone. Il CEO di Microsoft ha, però, evidenziato come ci saranno sicuramente altri smartphone ma saranno molto differenti rispetto a quelli odierni.



Trattasi di una frase molto criptica ma che può far riferimento sicuramente al tanto chiacchierato Surface Phone, uno smartphone in grado di essere ben di più di un semplice telefono grazie alla possibilità di diventare un vero e proprio mini PC utilizzando Continuum. Effettivamente anche in passato Nadella aveva fatto intendere che Microsoft sarebbe tornata nel segmento mobile solo quando sarebbe arrivata una nuova generazioni di smartphne, ben differenti da quelli odierni. A riprova di questa ipotesi il riferimento alla linea Surface usata da Nadella come esempio di un prodotto in grado di dare un forte scossone al mercato.

Il futuro smartphone di casa Microsoft sarà dunque così, innovativo ed in grado di cambiare le carte in tavola nel segmento mobile. Purtroppo non sono state menzionate date o scadenze e quindi non è chiaro se l’ipotetico Surface Phone potrà arrivare in tempi brevi o se debutterà solamente tra molto tempo.

Nel frattempo, Microsoft è impegnata a sviluppare ancora Windows 10 Mobile ed a supportare i suoi partner OEM nei loro prodotti che, però, rimangono ad oggi ben pochi. Il gigante del software, inoltre, è focalizzato nel portare tutte le sue app e tutti i suoi servizi all’interno sia di iOS che di Android.

Dalle parole di Satya Nadella appare chiaro che Microsoft non abbia ancora rinunciato a realizzare un prodotto mobile vincente. Tuttavia, per arrivare a realizzalo la società dovrà ancora lavorare molto duramente per ottimizzare la piattaforma e Continuum.

Ma il tempo stringe perchè il mercato di Windows 10 Mobile si sta riducendo ad un lumicino.