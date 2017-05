Microsoft annuncia il nuovo Surface Arc Mouse

Filippo Vendrame,

Microsoft, accanto alla presentazione del Surface Laptop, ha annunciato in sordina anche il nuovo Surface Arc Mouse. Trattasi della nuova generazione del mouse pensato appositamente per i dispositivi della famiglia Surface, anche se funziona tranquillamente con tutti i PC. Rispetto all’attuale modello, oltre ad essere venduto anche nei colori blu e marrone/rosso oltre che al classico grigio, il nuovo Surface Arc Mouse presenta un’importante differenza funzionale. Sulla parte frontale, infatti, sparisce la striscia di plastica dura in cui è inclusa una rotellina che serve per lo scrolling verticale delle pagine o dei contenuti. Al suo posto il nuovo mouse integra un’area completamente touch dove i movimenti dello scrolling si eseguono con semplici gesture.

Per il resto, il nuovo Surface Arc Mouse di ultima generazione sembra invariato rispetto al modello attuale. Dunque, presenta sempre un profilo molto sottile e si caratterizza per la possibilità di essere piegato. Pe essere acceso, infatti, gli utenti devono piegarlo per fargli assumere l’ergonomica forma ad arco che lo caratterizza. Per spegnerlo basta riportarlo nella sua forma di base totalmente piatta. Anche il nuovo modello rimane wireless grazie al supporto Bluetooth 4.0. Il nuovo Surface Arc Mouse è alimentato da due pile AAA. Microsoft non garantisce la piena compatibilità con alcuni computer Apple e Windows 7 che potrebbero non supportare lo standard Bluetooth 4.0.

In America può essere già preordinato a 79,90 dollari con disponibilità per il 15 giugno, giusto in tempo per il debutto del nuovo Surface Laptop con Windows 10 S. Curiosamente, all’interno del Microsoft Store italiano non ha fatto ancora la sua comparsa ma è presente solamente il vecchio modello. Probabile, quindi, che in Italia arrivi solamente in un secondo momento. Il Surface Arc Mouse di prima generazione è disponibile sullo store italiano a 69,90 euro.