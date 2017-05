Microsoft Teams anche in Office 365 Education

Luca Colantuoni,

Oltre a Surface Laptop e Windows 10 S, l’azienda di Redmond ha presentato ieri altri prodotti e servizi dedicati alle scuole. Una della novità è Microsoft Teams per Office 365 Education, già disponibile per le edizioni Business e Enterprise della suite di produttività. Studenti ed insegnanti potranno inoltre accedere alla preview di Office per Windows 10 S, a partire dal mese di giugno.

Microsoft Teams è stato definito uno spazio di lavoro basato sulle chat. La versione specifica per la didattica è invece un hub digitale che semplifica l’interazione tra studenti e insegnanti. Il servizio è integrato in Office 365 Education, l’edizione della suite offerta gratuitamente alle scuole che include le versioni web di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook, oltre a Exchange, OneDrive, Skype for Business, SharePoint, Sway, Forms e la versione desktop di OneNote. Grazie a Microsoft Teams, gli insegnanti possono gestire le attività giornaliere in modo più semplice ed efficiente.

È possibile creare classi inserendo automaticamente i nomi degli studenti dal sistema informativo della scuola, condividere file e materiale didattico, dividere le classi in gruppi e monitorare i progressi, distribuire quiz, compiti e appunti personalizzati (con OneNote Class Notebook). Gli studenti possono collaborare tra loro da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, mentre gli insegnanti possono rimanere in contatti con i loro colleghi.

Oltre al testo è possibile usare voce e video durante le conversazioni. Microsoft Teams consente inoltre l’integrazione di servizi di terze parti. L’accesso è ancora limitato a pochi utenti, ma sarà aperto a tutti entro la prossima estate. Entro giugno è previsto anche l’arrivo della preview di Office. Sul Microsoft Store for Education verranno pubblicate le app “full-featured” di Word, Excel e PowerPoint per Windows 10 S.