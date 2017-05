WhatsApp down, raffredda il post Monaco-Juve

Cristiano Ghidotti,

Problemi in tutto il mondo per WhatsApp: l’app di messaggistica sembra non funzionare da qualche decina di minuti, a livello globale. Ignote le cause del blocco, ma in molti si sono riversati sulle bacheche dei social network per segnalare il malfunzionamento.

Se siete juventini e avete mandato un messaggio ai vostri amici, probabilmente l’icona dell’orologio comparirà al fianco del testo. Se invece siete allergici ai colori bianconeri, è l’occasione perfetta per spegnere lo smartphone e rimandare a domani gli sfottò.