Windows 10 S, upgrade a Pro a basso costo

Ieri, Microsoft ha presentato Windows 10 S, una variante di Windows 10 pensata per il mondo educational in grado di eseguire solamente le applicazioni del Windows Store e proprio per questo maggiormente leggera, sicura e reattiva. Tuttavia, gli interessati potranno sempre, in ogni momento, effettuare la migrazione a Windows 10 Pro pagando un costo di upgrade riscattabile direttamente dal Windows Store.

Durante la presentazione di Windows 10 S, Microsoft non era stata, però, chiara su quanto gli utenti avrebbero dovuto pagare per passare da Windows 10 S a Windows 10 Pro. Il timore è che l’upgrade costasse molto visto che la licenza canonica di Windows 10 Pro costa molto. Un portavoce della casa di Redmond ha, però, voluto spiegare a MSPOWERUSER che i costi di upgrade saranno, invece, contenuti. Microsoft, infatti, ha spiegato che la migrazione a Windows 10 Pro costerà 49 dollari o meno. Trattasi di una bella notizia per chi temeva prezzi molto importanti. Inoltre, sino alla fine dell’anno, l’upgrade sarà offerto gratuitamente.

Tutti coloro, dunque, che da qui a fine anno acquisteranno un PC Windows 10 S, come il nuovo Surface Laptop, potranno passare a Windows 10 Pro senza mettere mano al portafogli. Successivamente, il prezzo non sarà eccessivo.

Vale la pena, però, sottolineare, che il passaggio sarà a senso unico. Una volta fatto l’aggiornamento a Windows 10 Pro, infatti, gli utenti non potranno più tornare indietro a Windows 10 S perdendo tutti i benefici originari di questa piattaforma. Uno scotto da pagare, però, per poter accedere a tutti i classici benefici di Windows 10. Si ricorda, infine, che Windows 10 S sarà disponibile dalla prossima estate, mentre il nuovo Surface Laptop sarà in vendita dal 15 giugno ed è già preordinabile oggi anche in Italia all’interno dell’eshop Windows Store Italia.