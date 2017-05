YouTube: una nuova interfaccia in Material Design

Cristiano Ghidotti,

Si è soliti pensare al Material Design come a uno stile applicato all’ambito mobile, in particolare al sistema operativo e alle applicazioni Android. Il gruppo di Mountain View ha però scelto di adottarne le linee guida anche sui servizi accessibili da piattaforme desktop, come dimostra la nuova interfaccia di YouTube.

Già avvistata durante i primi test dei mesi scorsi, può oggi essere sperimentata da tutti. Si tratta di un layout realizzato utilizzando il framework Polymer, in modo da alleggerire il codice e migliorare l’impatto grafico. Ne risulta una navigazione più rapida, la riproduzione pressoché immediata dei video in streaming e la possibilità per bigG di introdurre novità in modo più agevole in futuro. Presente anche un tema scuro, particolarmente adatto per le sessioni di navigazioni notturne, poiché non mette a dura prova gli occhi durante la visione dei filmati. Ecco quanto annunciato sulle pagine del blog ufficiale.

A partire da oggi rendiamo disponibile un’anteprima del nuovo design a un piccolo gruppo di persone in tutto il mondo, così da poter raccogliere feedback. Speriamo che possiate apprezzare ciò su cui abbiamo lavorato e siamo felici di poter coinvolgere la community di YouTube al fine di migliorare il sito prima di un rollout su più vasta scala.

Queste le caratteristiche principali della nuova UI di YouTube.

Design linerare: il nuovo sito Web per computer desktop dal design semplificato è più facile da esplorare e mette in risalto contenuti, canali e creator.

Modalità scuro: riduci la luminosità dello schermo, elimina i riflessi e guarda i video con i loro colori reali.

Struttura migliore, video più veloci: abbiamo realizzato un sito dal design completamente rinnovato, basato su una struttura più veloce che consente di cercare e guardare i video in un attimo.

YouTube: come attivare il nuovo look

La procedura è molto semplice e richiede pochi secondi: bisogna recarsi all’indirizzo youtube.com/new, dopodiché fare click sul pulsante “Scarica ora” per attivare in anteprima il nuovo look di YouTube.

Facendo click sull’icona del proprio profilo e selezionando la voce “Modalità scuro” è inoltre possibile abilitare il dark theme di YouTube.

Si ricorda che, in qualsiasi momento, è possibile tornare all’interfaccia tradizionale, semplicemente facendo click su “Ripristina versione classica di YouTube”.