Facebook porta le reazioni nei commenti

Filippo Vendrame,

Appena un mese fa Facebook ha portato le reazioni all’interno di Messenger e la medesima possibilità è stata adesso concessa ai commenti all’interno del social network. In buona sostanza, gli iscritti a Facebook potranno, adesso, attribuire una reazione anche ai commenti sotto ad un post. In precedenza, le reazioni erano attribuibili solamente al post stesso. Trattasi di una funzionalità sicuramente interessante ed utile che permette agli utenti di esprimere al meglio il proprio stato d’animo non solo sulle notizie condivise ma anche su ogni commento.

Attribuire una reazione in un commento è molto semplice. Basta, infatti, spostare il mouse sopra il pulsante Like e visualizzare le sei opzioni predefinite. A differenza dell’applicazione Messenger, non c’è alcuna animazione dopo aver fatto clic sul pulsante delle reazioni. Questa novità sembra essere in fase di rilascio per la versione desktop del social network. Non è chiaro, comunque, quando potrà essere disponibile per tutti quanti. Inoltre, Facebook non si è espresso nemmeno sulla possibilità che questa novità possa in futuro raggiungere gli utenti mobile della piattaforma. In Italia, comunque, la novità sembra essere già disponibile, almeno per alcuni utenti.

Le reazioni disponibili sono le classiche “Love”, “Ahah”, “Wow”, “Sigh” e “Grrr” oltre al canonico Like. Facebook non ha voluto annunciare ufficialmente l’arrivo di questa novità ma è possibile immaginare che l’intenzione di allargare le reazioni ai commenti possa avere origine dal grande successo che sta riscuotendo questa funzionalità all’interno della piattaforma sociale.

Una possibilità di personalizzazione in più che sicuramente sarà gradita a tutti gli iscritti che adesso potranno personalizzare ulteriormente la loro esperienza d’uso all’interno della piattaforma.