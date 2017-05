Facebook, un quarto del mondo vi accede ogni mese

Filippo Vendrame,

Facebook ha comunicato i dati relativi ai guadagni del primo trimestre. La società ha fatto segnare poco più di 8 miliardi di dollari di entrate, con un aumento del 49% rispetto al primo trimestre del 2016. Questo gli ha permesso di ottenere un utile netto di poco più di 3 miliardi di dollari, con un enorme aumento del 76% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’azienda ha 1,94 miliardi di utenti attivi mensili, in crescita del 17% rispetto al primo trimestre del 2016. Un dato enorme se si pensa che al mondo esistono circa 7,5 miliardi di persone.



Come dire che una persona su quattro è iscritta ed utilizza Facebook. Trattasi di risultati ottimi anche se prevedibili perché mantengono inalterata la crescita mostrata dal social network anche nelle scorse trimestrali. Mark Zuckerberg agli investitori si è limitato ad affermare che la società ha avuto un buon inizio del 2017 e che sta continuando a costruire gli strumenti per sostenere una forte comunità globale. Effettivamente, Mark in questi giorni è più preoccupato a risolvere i problemi delle fake news e l’impatto che il suo social network sta avendo sulla società piuttosto che sulla possibilità che gli iscritti possano iniziarsi a stufarsi della piattaforma.

Per esempio, proprio poche ore fa il CEO dell’azienda ha annunciato l’arrivo di oltre 3 mila moderatori in più per arginare la diffusione di immagini e video violenti all’interno del social network.

La società sta anche lavorando per contrastare le campagne di disinformazione sponsorizzate dai governi e le notizie false, che hanno trovato terreno fertile in Facebook raggiungendo un ampio pubblico.

Facebook sta spendendo molto nella ricerca e nello sviluppo. La società ha speso 1,16 miliardi di dollari in questo settore nel trimestre. Inoltre, Facebook continua ad assumere a ritmo furioso, con un numero di dipendenti salito sino a 18.770, con un aumento del 38% rispetto all’anno scorso.