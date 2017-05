Fastweb Mobile pronto a rivoluzionare il mercato

Filippo Vendrame,

Fastweb Mobile è pronto a rivoluzionare il mercato della telefonia mobile. L’operatore virtuale, infatti, ha annunciato che il prossimo 8 maggio lancerà una nuova e rivoluzionaria tariffa. Alberto Calcagno, AD di Fastweb, all’interno di un’intervista, ha spiegato che c’è qualche problema nel mercato della telefonia mobile in Italia. Se, infatti, mediamente le offerte prevedono una spesa di 12 euro ogni mese, quella reale risulta essere poi quasi il doppio.

Fastweb Mobile, dunque, punterà ad offrire una tariffa certa, trasparente e senza alcun vincolo. Dall’8 maggio, dunque, Fastweb Mobile proverà a lanciare qualcosa di nuovo. Alberto Calcagno, AD di Fastweb, non ha voluto sbottonarsi ulteriormente ma il sospetto è che questa manovra sia stata fatta come contromisura all’arrivo imminente di Free Mobile, il nuovo operatore che molto presto lancerà la sua offerta in Italia. Come oramai noto alle cronache, Free Mobile proverà ad adottare anche in Italia la sua formula low cost che tanto successo ha avuto in Francia, sua patria d’origine. Uno schema che ha già spaventato molti operatori italiani. TIM, per esempio, ha lanciato Kena Mobile proprio per puntare ai basso spendenti.

Probabile, dunque, che Fastweb Mobile provi a creare un’offerta che strizzi l’occhio proprio a questa categoria di clienti. Ovviamente trattasi di supposizioni. Ma per saperne di più l’attesa sarà molto breve visto che questa nuova tariffa rivoluzionaria sarà annunciata lunedì prossimo.

Si ricorda, che Fastweb Mobile è un operatore virtuale che si basa sulla rete di TIM.