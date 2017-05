Huawei P10 e P10 Plus, le offerte degli operatori

Filippo Vendrame,

Huawei P10 e P10 Plus sono arrivati sul mercato italiano da qualche settimana ottenendo subito un ottimo riscontro tra gli utenti. Un successo atteso, vista la qualità che l’azienda cinese ha profuso a larghe mani all’interno di questi due nuovi dispositivi. Anche gli operatori di telefonia mobile italiani non si sono lasciati sfuggire l’occasione di inserire i nuovi nati di casa Huawei nei loro listini confezionando delle offerte ricaricabili ed abbonamento ad hoc per consentire ai loro clienti di poter mettere le mani su questi nuovi smartphone Android con pagamenti dilazionati nel tempo ed accompagnati all’abbonamento mensile.

Huawei P10 e P10 Plus con Wind

L’operatore arancione propone Huawei P10 e P10 Plus sia con ricaricabile che con abbonamento.

L’offerta ricaricabile per Huawei P10 si basa su “Smartphone Box” dedicata a tutti i clienti Wind da almeno 1 anno che hanno attiva o attivano un’offerta All Inclusive, All Digital, Internet 5 GIGA, 10 GIGA e 30 GIGA, Open Internet e Call Your Country Super o Super New, Wind Celebration e che hanno sottoscritto Telefono Incluso Ricaricabile. Per questi ultimi 1GB di traffico dati ogni mese e soprattutto la possibilità di acquistare lo smartphone pagando 30 rate da 10 euro con un anticipo di 99,90 euro. L’offerta abbonamento per Huawei P10 si concentra, invece, su Wind Magnum, l’offerta NO TAX con minuti illimitati verso tutti ogni mese e 5, 10 o 30 GB di traffico internet condivisibili con una seconda SIM da usare su più dispositivi.

Wind Magnum 5 GIGA : minuti illimitati verso tutti, 5 GB da condividere (2 SIM) 14,90 euro più 30 rate da 10 euro con anticipo di 149 euro

: minuti illimitati verso tutti, 5 GB da condividere (2 SIM) 14,90 euro più 30 rate da 10 euro con anticipo di 149 euro Wind Magnum 10 GIGA : minuti illimitati verso tutti, 10 GB da condividere (2 SIM) 19,90 euro più 30 rate da 10 euro con anticipo di 99 euro

: minuti illimitati verso tutti, 10 GB da condividere (2 SIM) 19,90 euro più 30 rate da 10 euro con anticipo di 99 euro Wind Magnum 30 GIGA: minuti illimitati verso tutti, 30 GB da condividere (2 SIM) 29,90 euro più 30 rate da 10 euro con anticipo di 99 euro

Su nessuno degli abbonamenti è previsto il pagamento della tassa di concessione governativa.

Molto similare l’offerta per Huawei P10 Plus.

Per quanto riguarda l’offerta ricaricabile, i clienti Wind potranno avere lo smartphone pagando 30 rate da 16 euro con un anticipo di 199,90 euro. Per quanto riguarda l’offerta abbonamento, protagonista è sempre Wind Magnum.

Wind Magnum 5 GIGA : minuti illimitati verso tutti, 5 GB da condividere (2 SIM) 14,90 euro più 30 rate da 12 euro con anticipo di 199 euro

: minuti illimitati verso tutti, 5 GB da condividere (2 SIM) 14,90 euro più 30 rate da 12 euro con anticipo di 199 euro Wind Magnum 10 GIGA : minuti illimitati verso tutti, 10 GB da condividere (2 SIM) 19,90 euro più 30 rate da 12 euro con anticipo di 169 euro

: minuti illimitati verso tutti, 10 GB da condividere (2 SIM) 19,90 euro più 30 rate da 12 euro con anticipo di 169 euro Wind Magnum 30 GIGA: minuti illimitati verso tutti, 30 GB da condividere (2 SIM) 29,90 euro più 30 rate da 12 euro con anticipo di 169 euro

Tutto su Huawei P10 e P10 Plus

Huawei P10 e P10 Plus con TIM

Molto variegata anche l’offerta di TIM.

Con “TIM Special Smartphone Edition 20“, i clienti ricaricabili potranno avere Huawei P10 pagando 30 rate da 20 euro più un contributo iniziale di 99 euro. L’offerta include anche 2000 minuti e 4GB di Internet 4G. Con “TIM Special Smartphone Edition 30” i clienti potranno avere, invece, Huawei P10 Plus pagando 30 rate da 30 euro ed un contributo iniziale di 149 euro. L’offerta include anche 6000 minuti e 6GB di Internet 4G.

I nuovi Huawei possono essere inclusi anche con TIM Next, l’offerta che permette di cambiare ogni anno lo smartphone con un modello nuovo. Huawei P10 può essere comprato pagando 30 rate da 15 euro con un contributo iniziale di 99 euro. Nell’offerta sono inclusi 2GB di Internet 4G. Huawei P10 Plus prevede un contributo di 0 euro e 30 rate da 23 euro. Inclusi sempre 2GB di Internet 4G al mese.

Tutte le ricaricabili, comunque, potranno abbinare Huawei P10 pagando 99 euro di entry ticket e 30 rate da 15 euro con 1GB di Internet extra. Huawei P10 Plus con 99 euro di anticipo e 30 rate da 20 euro sempre con 1GB di Internet 4G.

Huawei P10 e P10 Plus con Vodafone

Non meno interessante anche l’offerta di Vodafone che si incentra prevalentemente sui piani RED. Huawei P10 con RED Start (chiamate e SMS illimitati più 4GB di internet e roaming incluso) potrà essere acquistato con un anticipo di 149,99 euro e 30 rate da 34 euro comprensive di smartphone e canone. Con RED Maxi (chiamate e SMS illimitati più 8GB di internet e roaming incluso), 199,99 euro di anticipo e 30 rate da 39 euro.

Per le ricaricabili 99,99 euro di anticipo e 30 rate da 12 euro.

Simile l’offerta per Huawei P10 Plus: Huawei P10 Plus con RED Start (chiamate e SMS illimitati più 4GB di internet e roaming incluso) potrà essere acquistato con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate da 39 euro comprensive di smartphone e canone. Con RED Maxi (chiamate e SMS illimitati più 8GB di internet e roaming incluso), 149,99 euro di anticipo e 30 rate da 44 euro.

Per le ricaricabili 149,99 euro di anticipo e 30 rate da 15 euro.

Galleria di immagini: Huawei P10 e P10 Plus: le foto

Huawei P10 e P10 Plus con 3 Italia

Anche 3 Italia propone in offerta i due smartphone di Huawei.

Huawei P10 potrà essere acquistato con ALL-IN Master: 50 euro di anticipo, 30 rate da 10 euro (30esima rata di 100 euro) più 14 euro per il piano che prevede minuti illimitati, 300 SMS e 30GB di traffico Internet 4G.

Huawei P10 Plus potrà essere acquistato con ALL-IN Master: 100 euro di anticipo, 30 rate da 15 euro (30esima rata di 100 euro) più 14 euro per il piano che prevede minuti illimitati, 300 SMS e 30GB di traffico Internet 4G. Huawei P10 Plus può essere abbinato, inoltre, anche ai piani FREE.

FREE Start ricaricabile : anticipo di 100 euro, canone di 25 euro (smartphone più tariffa) per 400 minuti, 400 SMS e 4GB

: anticipo di 100 euro, canone di 25 euro (smartphone più tariffa) per 400 minuti, 400 SMS e 4GB FREE Prime ricaricabile : anticipo di 100 euro, canone di 30 euro (smartphone più tariffa) per minuti illimitati, 400 SMS e 8GB

: anticipo di 100 euro, canone di 30 euro (smartphone più tariffa) per minuti illimitati, 400 SMS e 8GB FREE Master ricaricabile: anticipo di 100 euro, canone di 35 euro (smartphone più tariffa) per minuti illimitati (anche estero), 300 SMS e 30GB

FREE Start abbonamento : anticipo di 100 euro, canone di 25 euro (smartphone più tariffa) per 400 minuti, 400 SMS e 4GB

: anticipo di 100 euro, canone di 25 euro (smartphone più tariffa) per 400 minuti, 400 SMS e 4GB FREE Prime abbonamento : anticipo di 100 euro, canone di 30 euro (smartphone più tariffa) per minuti illimitati, 400 SMS e 8GB

: anticipo di 100 euro, canone di 30 euro (smartphone più tariffa) per minuti illimitati, 400 SMS e 8GB FREE Master abbonamento: anticipo di 100 euro, canone di 35 euro (smartphone più tariffa) per minuti illimitati (anche estero), 300 SMS e 30GB

Tutti i piani FREE prevedono la possibilità di cambiare telefono dopo 12 mesi.