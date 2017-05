OnePlus 5, nuovi dettagli sullo smartphone

Luca Colantuoni,

Arrivano dalla Cina ulteriori indiscrezioni sul nuovo smartphone che dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. In base a quanto riportato sul social network Weibo, il OnePlus 5 avrà un processore Snapdragon 835 e 6 GB di RAM, come trapelato in passato. La novità più interessante riguarda la batteria e la tecnologia di ricarica. Grazie alle sue caratteristiche, il dispositivo potrà competere ad armi pari con il Galaxy S8 e il futuro iPhone.

Su telaio e design non ci sono ancora informazioni ufficiose, ma sembrano scontati l’utilizzo dell’alluminio e pochi cambiamenti estetici. La novità più evidente sarà la doppia fotocamera posteriore con due lenti disposte in verticale, come si può vedere nell’immagine pubblicata online a fine aprile. Il produttore dovrebbe usare sensori da 23 megapixel, mentre per la fotocamera frontale è prevista una risoluzione di 16 megapixel. La dotazione hardware comprenderò sicuramente il processore Snapdragon 835, almeno 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Il OnePlus 5 potrebbe essere disponibile anche con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il lettore di impronte digitali verrà nascosto sotto il pulsante Home. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 5,5 pollici e una risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Certa anche la presenza di una porta USB Type-C. Per la batteria da 3.600 mAh è previsto un incremento nella velocità di ricarica fino al 25% rispetto all’attuale OnePlus 3T.

Il OnePlus 5 verrà offerto ad un prezzo inferiore ai 500 dollari, una cifra decisamente inferiore a quella necessario per l’acquisto dei top di gamma prodotti da Samsung e Apple.