Toshiba Portégé X30, notebook rugged per aziende

Luca Colantuoni,

Il produttore giapponese ha annunciato un nuovo notebook di fascia alta per il settore business e enterprise, quindi per gli utenti che cercano prestazioni e sicurezza allo stesso tempo. Il Toshiba Portégé X30 combina inoltre qualità costruttiva, leggerezza e design, tre caratteristiche importanti per questa tipologia di prodotti. Il notebook è in vendita negli Stati Uniti, ma potrebbe arrivare anche in Italia nelle prossime settimane.

Il Portégé X30 possiede un telaio in lega di magnesio (ToughBody) che ha superato i rigorosi test dello standard MIL-STD-810G. La tastiera, oltre ad essere retroilluminata, è anche resistente agli spruzzi d’acqua. Il produttore offre diverse configurazione per ogni esigenza. Lo schermo da 13,3 pollici è disponibile con risoluzione HD (1366×768 pixel) e Full HD (1920×1080 pixel) con o senza touch. È possibile scegliere modelli con processori Intel Core i5-7300U vPro o Core i7-7600U vPro, 4/8/16/32 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe M.2 da 128/256/512 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo Harman Kardon, due microfoni multi-direzionali e una webcam HD che consentono di utilizzare Skype, Cortana e la funzionalità Windows Hello per il login. Molto completa anche la dotazione di porte: due USB Type-C (Thunderbolt 3), una USB 3.0, slot microSD e HDMI. Non mancano ovviamente il lettore di smart card e il lettore di impronte digitali, due componenti che garantiscono la massima sicurezza in azienda.

Il sistema operativo installato è Windows 10 Pro. Il prezzo base del Portégé X30 è 1.449,00 dollari. Il modello top di gamma costa 2.614,00 dollari.