Volantino Unieuro, tanti sconti a tasso zero

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valevole da oggi 4 maggio sino al prossimo 18 maggio. All’interno del volantino i clienti della catena di elettronica potranno acquistare tanti prodotti scontati con la possibilità di pagarli a rate con tasso zero. Tra gli smartphone, per esempio, l’iPhone 7 32GB a 699 euro, oppure l’Honor 8 Pro a 549,90 euro. Non mancano nemmeno Huawei P10 e P10 Plus rispettivamente a 679 euro e 829 euro. Unieuro, sempre tra gli smartphone, popone anche il nuovo top di gamma Galaxy S8 a 829 euro o a 929 euro nella declinazione Plus.

Tra i tablet pc si evidenziano, invece, il nuovo Samsung Galaxy Tab S3 a 799 euro e l’iPad Air 2 128GB solo WiFi a 499 euro. Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone la console Xbox One S 500GB con il gioco Forza Horizon 3 a 249,99 euro, oppure la console PS4 Slim bianca 500GB con secondo controller e gioco a 279,99 euro. Tante anche le proposte per chi fosse intenzionato a cambiare PC di casa per puntare su di un nuovo modello con il sistema operativo Windows 10. Si menziona, al riguarda, il modello 2-in-1 HP Pavilion x360 a 499,99 euro. Per gli amanti della fotografia, invece, Unieuro propone la reflex Canon EOS 1300D a con doppio kit obiettivo a 549,90 euro.

Nel nuovo volantino non mancano nemmeno molte offerte per quanto riguarda i televisori di ultima generazione per chi cerca un prodotto con cui godere davvero dell’alta definizione. Si menziona, per esempio, il Samsung TV LED Smart Ultra HD 4K UE49KU6100 al prezzo di 599 euro.

Infine, presenti molti gadget come gli hoverboard, prodotti per PC come stampanti e monitor e tantissimi altri gadget tutti da scoprire.