Amazon Prime Video: su Apple TV in estate?

Marco Grigis,

Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming del colosso online delle vendite, potrebbe giungere su Apple TV entro la prossima estate. L’indiscrezione non è stata al momento confermata dalla società, ma giunge da alcune fonti raccolte da Recode: secondo quanto dichiarato, Amazon e Cupertino sarebbero “vicine a un accordo” per la distribuzione.

Lo scorso dicembre, Amazon ha esteso il suo servizio di streaming in molti paesi del mondo. Eppure, nonostante la visione via tablet, smartphone e alcuni dispositivi abilitati, il servizio non ha mai previsto un supporto ad Apple TV con un’applicazione nativa. A oggi, infatti, la visione sul set-top-box è possibile unicamente tramite AirPlay, avvalendosi di un iDevice come iPhone e iPad. Secondo quanto reso noto da Record, però, entro l’estate la tanto agognata applicazione potrebbe essere resa disponibile su App Store.

Stando alla fonte anonima, apparentemente vicina a entrambe le aziende, per raggiungere un simile accordo si sarebbero scomodati i piani alti di entrambe le società, anche con specifici incontri tra Tim Cook e Jeff Bezos. Questo perché, essendo le due realtà rivali proprio sul mercato dei set-top-box e dei servizi d’intrattenimento agli utenti, pare che entrambe volessero sufficienti rassicurazioni per una partnership non lesiva dei reciproci interessi. Allo stesso tempo, l’approdo di Amazon Prime Video su una sempre maggiore moltitudine di servizi potrebbe aiutare il colosso a recuperare terreno sulla concorrenza, in particolare rispetto a Netflix, quest’ultimo già disponibile su Apple TV e su una miriade di altri set-top-box.

Amazon Prime Video non sarà, tuttavia, la prima applicazione del colosso disponibile per Apple TV. Nelle scorse settimane, ad esempio, il gruppo ha lanciato un software specifico per la ricerca di prodotti e servizi sul grande archivio di Amazon.com, per un’esperienza d’acquisto più mirata alla comodità del soggiorno. Non resta che attendere, di conseguenza, adeguata conferma dalle due società.