Enel Open Fiber, a Venezia si naviga a 1 Gbps

Filippo Vendrame,

La banda ultralarga arriva a Venezia. Oltre 11 mila persone del capoluogo veneto possono acquistare la fibra ottica di Enel Open Fiber e garantirsi una connessione ultraveloce, ad altissime prestazioni. La società guidata da Tommaso Pompei, infatti, ha aperto la commercializzazione della rete Ultra Broad Band, unica nel suo genere per velocità di connessione, affidabilità, qualità e sicurezza. Il servizio è già disponibile tramite la commercializzazione dei partner Wind Tre e Vodafone.



In particolare, il piano di Open Fiber per Venezia, prevede una copertura dell’80% delle unità immobiliari entro la metà del 2018 per raggiungere circa 120 mila unità, con oltre 1.100 km di fibra (che comprende sia la rete interrata che quella aerea). L’investimento complessivo su Venezia e Mestre, interamente sostenuto da Enel Open Fiber, è di oltre 40 milioni di euro. Open Fiber, nata poco più di un anno fa, sta costruendo in Italia l’unica infrastruttura interamente in fibra ottica ultraveloce con la modalità FTTH (Fiber To The Home), portandola così direttamente a casa, in ufficio, negli ospedali e nelle scuole. Il piano dell’azienda, compartecipata da Enel e Cdp, sta accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

Open Fiber mette a disposizione un servizio in grado di supportare velocità di trasmissione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo = 1000 Megabit) consentendo così il massimo delle performance. Prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (ADSL) o fibra/rame (FTTC).

E’ possibile controllare l’avanzamento delle attività di Enel Open Fiber a Venezia e la presenza della fibra ottica nel proprio quartiere consultando il sito ufficiale.