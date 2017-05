Huawei e Airbnb per il contest #RitrattoUrbano

Cristiano Ghidotti,

Huawei (terzo produttore smartphone a livello mondiale nel Q1 2017) e la divisione italiana della piattaforma Airbnb annunciano una partnerhsip finalizzata al lancio di un contest fotografico: #RitrattoUrbano. L’idea è quella di raccontare la città attraverso le lenti dei nuovi P10 e P10 Plus, realizzate con Leica.

L’invito è a esprimere la propria creatività focalizzando l’attenzione su ciò che meglio rappresenta l’essenza stessa dell’umanità contemporanea: l’ambito urbano. A chi sceglie di partecipare al contest viene chiesto di scattare foto in grado di comunicare da un punto di vista artistico il modo in cui ci si vede all’interno della città: in altre parole, un ritratto urbano personale. È necessario caricare almeno tre scatti, entro il 7 luglio, sul sito makeitpossibile.me. La community online procederà poi alla votazione, affiancata da una giuria di esperti selezionata. Sarà inoltre possibile ottenere un bonus condividendo la gallery su Instagram con l’hashtag #RitrattoUrbano e invitando gli amici a partecipare.

In palio una art experience unica nelle città di Miami, Londra, Parigi e Firenze. Il viaggio comprenderà un soggiorno nelle abitazioni di design più belle ed esclusive tra quelle disponibili su Airbnb, la visita a musei di arte contemporanea e la partecipazione a una delle Esperienze d’Arte selezionate dalla piattaforma. Questo il commento di Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing Huawei Consumer Business Group.

Airbnb è una realtà davvero interessante, che ha innovato il settore in cui opera mettendo al centro le persone. È quello che fa da sempre anche Huawei, offrendo innovazioni che

migliorano la vita dei suoi utenti e li ispirano ad esprimersi al meglio. Questa partnership, partita con il concorso #RitrattoUrbano, nasce da un interesse comune per il design e l’espressione artistica e ci permetterà di promuovere ancor di più la cocreazione e la condivisione di contenuti da parte dei nostri utenti.

A sottolineare la finalità della collaborazione è anche Matteo Stifanelli, Country Manager di Airbnb Italia.