Microsoft, nuovo evento hardware il 23 maggio

Filippo Vendrame,

Microsoft, un po’ a sorpresa, ha annunciato un nuovo evento che si terrà a Shanghai il prossimo 23 maggio. Non ci sono molti indizi su cosa la casa di Redmond potrebbe annunciare ma secondo Windows Central l’evento si focalizzerà su prodotti hardware. La conduzione sarà affidata a Panos Panay il che indica sicuramente l’arrivo di qualcosa di importante. A questo punto si può solamente speculare su cosa effettivamente sarà svelato.

Se il due maggio scorso la casa di Redmond ha presentato nuovi prodotti educational come Windows 10 S ed il Surface Laptop, il prossimo 23 maggio l’oggetto della presentazione potrebbero essere i tanto attesi Surface Pro 5 e Surface Book 2. Da tempo, infatti, si specula sull’arrivo della nuova generazione di Surface. Gli attuali, infatti, sono stati presentati addirittura nell’ottobre del 2015 e Microsoft è chiamata urgentemente a rinnovarli. Tuttavia potrebbe non trattarsi di un evento dedicato ai dispositivi Surface perché la casa di Redmond potrebbe anche dedicarsi ad annunciare qualche nuova soluzione dedicata alla mixed reality.

Le ipotesi sono, dunque, molte ma in questo momento non ci sarebbero indiscrezione precise sui contenuti dell’evento. Probabilmente qualcosa in più si saprà nei prossimi giorni.

L’evento di Shanghai il 23 maggio si terrà alle ore 7 del pomeriggio, ora cinese, cioè alle ore 13, orario italiano. Maggio sarà, dunque, un mese molto importante per Microsoft. Oltre all’evento del 2 maggio e a questo nuovo appuntamento del 23 maggio, la casa di Redmond terrà dal 10 al 12 maggio Build 2017 dove saranno svelati molti dettagli del futuro dell’ecosistema dei prodotti come il prossimo step di Windows 10.