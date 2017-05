Oppo F3, smartphone con dual selfie camera

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva annunciato il nuovo Oppo F3 Plus a fine marzo, uno smartphone con doppia fotocamera frontale. Il modello base è stato presentato ieri durante un evento organizzato in India. Oppo F3 condivide molte caratteristiche con il “fratello maggiore”, tra cui design, materiali e ovviamente la Dual Selfie Camera. La dotazione hardware è chiaramente inferiore, così come il prezzo di vendita.

Oppo F3 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×0180 pixel). Lo spessore delle cornici intorno al display è di appena 2 millimetri, il 27% in meno rispetto al precedente F1s. La Dual Selfie Camera è ovviamente la caratteristica più importante. Il produttore cinese ha scelto una fotocamera principale da 16 megapixel con apertura f/2.0 e un’ottica da 76,4 gradi, sufficiente per inquadrare una singola persona, mentre quella secondaria ha una risoluzione di 8 megapixel e un’ottica grandangolare da 120 gradi, grazie alla quale è possibile scattare selfie di gruppo. La fotocamera posteriore ha invece una risoluzione di 13 megapixel con apertura f/2.2, PDAF e flash LED.

La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750T a 1,5 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Presente inoltre il lettore di impronte digitali sotto il pulsante Home.

La batteria ha una capacità di 3.200 mAh, mentre il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow, personalizzato con l’interfaccia ColorOS 3.0. Lo smartphone sarà disponibile dal 12 maggio in due colori (Gold e Rose Gold). Il prezzo non è stato comunicato. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Europa. Pochi giorni fa, lo store ufficiale OppoStyle è stato chiuso.