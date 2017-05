PayPal Carica, app per ricevere credito telefonico

Luca Colantuoni,

PayPal è il servizio di pagamento online più utilizzato in assoluto, grazie alla sua semplicità e flessibilità. L’azienda californiana ha ora esteso la possibilità di trasferire denaro alle ricariche telefoniche. La nuova app PayPal Carica, disponibile per Android e iOS, consente di inviare e ricevere credito sulla SIM in pochi passi. La procedura è immediata e funziona con i quattro principali operatori italiani.

Dopo aver osservato i dati relativi al mercato mobile in Italia, PayPal ha rilevato che circa l’80% degli utenti utilizza SIM prepagate e molti di essi cambiano spesso gestore telefonico, in base alle numerose offerte promozionali. Invece di effettuare la ricarica tramite app o siti dei singoli operatori è possibile installare PayPal Carica per aggiungere credito alle SIM di TIM, Tre, Vodafone e Wind. Si pensi, ad esempio, al caso in cui i genitori devono ricaricare i telefoni dei loro figli più volte al mese. Con questa nuova app, l’operazione è più semplice ed è possibile tenere sotto controllo la spesa complessiva.

Dopo aver installato l’applicazione e inserito alcuni dati, l’utente deve digitare il codice di quattro cifre ricevuto via SMS. A questo punto è possibile inviare una richiesta di ricarica ai contatti presente nella rubrica telefonica. Il destinatario può accettare o meno la richiesta ed eventualmente modificare l’importo della ricarica. Per il pagamento è ovviamente necessario un conto PayPal, dal quale verrà prelevata la somma di denaro. Il conto non è obbligatorio per chi chiede la ricarica. Ovviamente è consentita anche la ricarica del proprio credito telefonico.

Federico Zambelli Hosmer, General Manager Italia di PayPal, ha dichiarato: