PornHub: realtà virtuale per la Festa della Mamma

Marco Grigis,

PornHub, il portale più famoso d’intrattenimento per adulti, non è nuovo al lancio di servizi e gadget pensati per gli appassionati dell’hi-tech. E così, dopo la presentazione di un’applicazione per rendere i propri scatti hot compatibili con le rigide policy di Instagram, il gruppo ha pensato a un’idea originale per la Festa della Mamma. In occasione del prossimo 14 maggio, infatti, l’azienda ha progettato un simpatico e poco ingombrante visore per la realtà virtuale. Il tutto, naturalmente, declinato a luci rosse.

Presentato con un simpatico video, il visore per la realtà virtuale di PornHub non è molto dissimile dalla famosa alternativa di Google, il Cardboard completamente in cartoncino, e dotato di lenti, in cui inserire il proprio smartphone. Il portale per adulti, tuttavia, l’ha declinato sotto forma di originale ed elegante biglietto d’auguri affinché, da chiuso, non possa destare alcun sospetto né occhiate indiscrete.

Il dispositivo vede in dotazione due classiche lenti per la realtà virtuale, quindi un pratico alloggiamento per il proprio smartphone, indipendentemente si tratti di un dispositivo Apple o di uno dei tanti device targati Android. La visione dei contenuti, tramite lo sdoppiamento del display in due distinti quadranti per ogni occhio, può avvenire sia tramite la riproduzione di filmati già adattati a questo scopo o, ancora, sfruttando applicazioni di terze parti, quali proprio Cardboard di Google. Come facile intuire, il portale offre già una sezione di filmati hard declinati nell’ottica della realtà virtuale, sia tramite visori di questo tipo che con soluzioni più avanzate, quali Oculus Rift.

Corey Price, vicepresidente di PornHub, ha così commentato la singolare iniziativa:

Mentre la gran parte di noi ha seguito la strada del regalo generico – inviare bigliettini, fiori o lunghe telefonate – abbiamo pensato di fornire ai nostri fan la possibilità di regalare quel che ogni mamma vuole, ma che risulta troppo imbarazzata a chiedere.

Il visore è distribuito fino a esaurimento scorte, registrando un account sulle pagine ufficiali di PornHub. Al momento, non è dato sapere se la distribuzione coinvolga unicamente gli utenti statunitensi o gli appassionati in tutto il mondo.