Samsung Gear 360 (2017) arriva in Italia a 249€

Presentato in concomitanza con l’annuncio del Galaxy S8, il Samsung Gear 360 (2017) debutta oggi in Italia al prezzo consigliato di 249 euro. Gli interessati potranno acquistare questo gadget direttamente nell’eShop di Samsung o in tutti i punti vendita online e fisici dove sarà venduto. Trattasi della nuovissima fotocamera a 360 gradi della casa coreana in grado di registrare video a 360 gradi anche in 4K e di scattare bellissime foto fino a 15 MP anche a 360 gradi.



Rispetto al modello dell’anno scorso, il nuovo Gear 360 di Samsung introduce un design tutto nuovo maggiormente ergonomico per poter utilizzare la fotocamera in movimento senza alcun problema. Inoltre, nonostante si tratti di una sostanziale evoluzione, il prezzo del nuovo modello è inferiore a quello della precedente versione. Il nuovo Gear 360 (2017) dispone di numerose funzionalità avanzate in ambito editing e social. La nuova fotocamera a 360 gradi, infatti, mette a disposizione diversi strumenti per l’editing, come nuovi effetti e filtri per creare contenuti personalizzati. Gear 360 (2017) introduce inoltre la condivisione dei contenuti in tempo reale. La nuova fotocamera a 360 gradi di casa Samsung consente di visualizzare e condividere in diretta su tutte le piattaforme che supportano il live streaming, come Facebook, YouTube o Samsung VR.

Rispetto al precedente modello, inoltre, il nuovo Gear 360 (2017) è compatibile anche con iOS. Infatti, Samsung Gear 360 (2017) è compatibile con Galaxy S8+, S8, S7edge, S7, S6edge+, S6edge, S6, A5 2016, dispositivi iOS con OS 10.0 o superiore.