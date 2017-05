SoundCloud: The Upload per scoprire nuovi talenti

A differenza di altri servizi dedicati allo streaming musicale come Spotify, Google Play Musica o Apple Music, SoundCloud vede da sempre la sua peculiarità principale nel proporre artisti perlopiù sconosciuti ed emergenti, appartenenti all’ambito indie, anziché un catalogo di brani basato principalmente sui big del mercato discografico. La scoperta di nuovi talenti è dunque il suo principale punto di forza, come ribadito dal lancio di una novità.

Si chiama The Upload e il suo obiettivo è proprio quello di costituire una vetrina per gli emergenti, proponendo agli ascoltatori le loro creazioni al fianco di quelle appartenenti a nomi più conosciuti, ovviamente sulla base dei gusti personali dell’utenza. La funzionalità prende vita sotto forma di playlist compilate ad hoc, scegliendo tra i brani caricati negli ultimi giorni, contribuendo così da un lato a estendere gli orizzonti musicali del pubblico, dall’altro ad assicurare una maggiore visibilità alla community degli autori. È possibile accedere a questa nuova caratteristica dalla sezione Scopri di SoundCloud.

Abbiamo appena introdotto The Upload, una nuova funzione di scoperta su SoundCloud che vi offre un elenco di musica “fresca” appena caricata sulla piattaforma, personalizzato in base ai vostri gusti e aggiornato ogni giorno.

La nuova feature The Upload di SoundCloud, basata sull’impiego del machine learning, è accessibile sia tramite l’interfaccia Web del servizio che mediante le applicazioni mobile della piattaforma, disponibili per Android e iOS.

Con il più vasto e diversificato catalogo musicale in circolazione, desideriamo rendere il processo di scoperta su SoundCloud ancora più semplice, utilizzando il machine learning per offrire modi evoluti di trovare nuova musica. Questa funzionalità rappresenta un’opportunità per gli autori di SoundCloud, poiché i loro brani potranno essere ascoltati dalla community globale. Al tempo stesso, il pubblico ha la possibilità di scoprire subito le novità.