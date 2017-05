Tesla Model Y arriverà entro il 2020

Filippo Vendrame,

Durante la presentazione della trimestrale, Elon Musk, CEO di Tesla, ha annunciato che Model Y, il futuro crossover elettrico arriverà verso la fine del 2019 o entro l’inizio del 2020. Per Musk, la Tesla Model Y sarà l’auto che consentirà all’azienda di raggiungere il suo obiettivo di produrre 1 milione di automobili all’anno entro il 2020. Le tempistiche descritte da Elon Musk sono leggermente superiori a quelle previste dagli analisti che si aspettavano il lancio un po’ più anticipato del crossover di Tesla.

Elon Musk ha anche snocciolato alcune informazioni su Model Y. Questo modello, infatti, sarà costruito su di una nuova piattaforma il che rappresenta una novità visto che in origine, Model Y doveva essere costruita sulla stessa piattaforma della Model 3. Piattaforma che sarà, inoltre, particolarmente innovativa. Per esempio, sarà abbandonata la batteria a 12 volt il che indica un nuovo modo di alimentare l’auto. Inoltre, nella Model Y sarà ridotto sensibilmente l’utilizzo di cavi per il cablaggio dell’auto il che significa una netta semplificazione produttiva. La linea di produzione della Model Y sarà, inoltre, molto più automatizzata rispetto alle attuali.

Elon Musk ha anche affermato che il veicolo avrà le porte Falcon Wing come quelle che caratterizzano la Model X. Trattasi, tutti, di dettagli molto interessanti che rendono Model Y un modello decisamente innovativo ed appetibile per i fan di questo brand. Ovviamente, Musk non è voluto scendere in ulteriori dettagli.

A luglio, comunque, debutterà Model 3, la prima auto elettrica a guida autonoma di Tesla pensata per la massa con prezzi a partire da 35 mila dollari.