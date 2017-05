Wind Smart 7 Star, 1000 minuti e 15GB a 7 euro

Filippo Vendrame,

Novità in casa Wind a partire da oggi 5 maggio con l’arrivo di una nuova promozione dedicata, però, esclusivamente a tutti coloro che attiveranno una nuova SIM ricaricabile effettuando contestualmente la portabilità del loro numero. Trattasi della nuova offerta “Wind Smart 7 Star” attivabile in via promozionale sino al prossimo 15 maggio salvo proroghe. E’ previsto un costo di attivazione di 9 euro invece di 19 euro rimanendo con la SIM attiva almeno per 24 mesi. In caso di recesso anticipato saranno addebitati i 10 euro precedentemente scontati.

Nei dettagli Wind Smart 7 Star offre 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e ben 15GB di traffico Internet 4G LTE al prezzo di 7 euro ogni 4 settimane. Per attivare la promozione, gli utenti non dovranno fare altro che recarsi nella pagina del sito dedicata all’offerta ed inserire il loro numero di telefono. Wind invierà un codice che le persone potranno mostrare in un negozio Wind al momento della stipula del contratto per poter ottenere, così la speciale tariffa. Superati i GIGA disponibili la navigazione sarà bloccata. Al superamento dei minuti inclusi verrà applicata una tariffa senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo di 29 CENT/min.

I minuti eventualmente non utilizzati nel corso dei 28 giorni scadono improrogabilmente. Gli SMS sono tariffati secondo il proprio piano tariffario. È possibile usufruire del bonus dell’opzione se si ha credito sulla SIM. Wind Smart 7 Star non è compatibile con le offerte Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus nazionale di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Internet Veon Welcome Giga, Internet Veon 100 Mega e delle Optional + Minuti, + SMS, + GIGA, Wind Unlimited, Internet 5Giga, Internet 10Giga, Internet 30Giga, Giga International, Porta i tuoi amici, Smartphone Box, Internet Box, Powered Infostrada e Telefono Incluso.