Windows 10, 300 milioni di utenti al giorno

Filippo Vendrame,

Windows 10 è presente su oltre 400 milioni di dispositivi al mondo, almeno così riportava Microsoft lo scorso settembre. Da allora la casa di Redmond non ha più aggiornato questa statistica sino ad oggi quando Yusuf Mehdi, Corporate Vice President, Windows and Devices Group di Microsoft, durante un’intervista a Bloomberg, ha dichiarato che Windows 10 è utilizzato ogni giorno da oltre 300 milioni di persone per almeno 3,5 ore al giorno. Trattasi di un dato ancora più impressionante di quello di settembre che evidenzia il successo di questa piattaforma che sempre di più si sta radicando tra gli utenti di tutto il mondo.

Yusuf Mehdi ha voluto anche dire alcune cose su Windows 10 S sottolineandone alcuni vantaggi come il pieno accesso ad Office, la possibilità di lavorare offline, l’accesso alla realtà virtuale e tanti altri piccoli aspetti che possono rendere l’esperienza d’uso produttiva e migliore di quella offerta dai Chromebook che richiedono sempre una connessione internet attiva. Complessivamente, comunque, la strategia adottata da Microsoft con Windows 10 sta ottenendo ottimi risultati con tassi di crescita costanti e con gli utenti che apprezzano tutte le novità che rapidamente la casa di Redmond sta implementando nella sua piattaforma.

Uno sviluppo che non si ferma certamente qui perchè già la prossima settimana con il via dell’appuntamento di Build 2017, Microsoft svelerà i suoi nuovi assi nelle maniche, annunciato quasi sicuramente tutti i dettagli di Windows 10 Redstone 3, il prossimo step di Windows 10, e tutte le novità per quanto riguarda io suo ecosistema di software e servizi.