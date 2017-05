Windows 10, novità enterprise per Microsoft Edge

Luca Colantuoni,

Nell’ultima build 16188 di Windows 10 per PC, riservata agli utenti iscritti al programma Windows Insider, è stata inclusa la funzionalità Windows Defender Application Guard per Microsoft Edge che offre un maggiore livello di protezione alle aziende. Altre novità “enterprise” per il browser sono presenti in Windows 10 Creators Update.

Negli ultimi anni sono aumentati gli attacchi contro target specifici da parte di cybercriminali che cercano di sfruttare le vulnerabilità del browser per ottenere il controllo della rete aziendale e rubare dati sensibili. Ecco perché Microsoft ha sviluppato Windows Defender Application Guard. Si tratta di una tecnologia che consente di inserire Microsoft Edge all’interno di una macchina virtuale basata su Hyper-V. In questo modo i malware non possono accedere alla rete e al resto del sistema, dato che il browser viene isolato dallo storage, dalle altre applicazioni e soprattutto dal kernel di Windows 10.

Windows Defender Application Guard è disponibile solo nell’edizione Enterprise del sistema operativo e richiede un PC che supporta Hyper-V. Dopo aver cliccato sulla voce corrispondente nelle funzionalità di Windows 10 e riavviato il computer, nel menu Edge comparirà l’opzione per aprire una nuova finestra Application Guard.

In Windows 10 Creators Update sono state aggiunte diverse policy che permettono di migliorare compatibilità, sicurezza e prestazioni di Microsoft Edge. È possibile sincronizzare i preferiti tra Edge e Internet Explorer, disattivare l’esecuzione dei contenuti Flash, scegliere e impostare il motore di ricerca predefinito, eliminare tutti i dati di navigazione alla chiusura del browser, usare Enterprise Mode Site List Manager per aggiungere all’elenco i siti e le web app che non sono state aggiornate ai nuovi standard.