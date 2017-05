Xiaomi Mi 6, perché manca il jack audio?

Luca Colantuoni,

Anche il produttore cinese ha deciso di eliminare il jack audio da 3,5 millimetri dal suo top di gamma. Il recente Xiaomi Mi 6 offre solo la possibilità di collegare gli auricolari alla porta USB Type-C, tramite l’adattatore in dotazione. Xiaomi ha spiegato il principale motivo per cui il connettore analogico non è presente, ovvero la dimensione della batteria. Trapelano intanto le prime indiscrezioni sulla nuova interfaccia MIUI 9.

Il Mi 6 possiede un telaio in acciaio inossidabile con design “four-side 3D glass”. Il vetro che ricopre lo schermo da 5,15 pollici è curvo su quattro lati, non solo i due più lunghi. La batteria integrata nello smartphone ha una capacità di 3.350 mAh, circa il 10% in più rispetto a quella del Mi 5 (3.000 mAh). Anche se minimo, un simile incremento comporta un corrispondente aumento delle dimensioni. Onde evitare casi simili a quelli del Galaxy Note 7, Xiaomi ha eliminato il jack audio liberando spazio per la batteria.

Un portavoce dell’azienda ha infatti dichiarato:

Gli smartphone sono prodotti altamente integrati e lo spazio interno è prezioso. Rimuovendo il jack per gli auricolari possiamo risparmiare spazio per altri componenti, ad esempio una batteria più grande. L’audio tramite USB Type-C sta diventando sempre più comune e continuerà a fornire una qualità audio eccellente.

Il Mi 6 integra una doppia fotocamera posteriore. Il modulo è stato posizionato nell’angolo superiore sinistro, proprio in corrispondenza del punto in cui è presente il jack audio nel Mi 5. L’eliminazione del jack ha permesso inoltre di creare uno smartphone resistente agli spruzzi d’acqua.

Il Mi 6 potrebbe essere il primo dispositivo Xiaomi a ricevere la nuova interfaccia MIUI 9 che verrà rilasciata nella seconda metà dell’anno. Una delle novità dovrebbe essere la funzionalità split-screen di Android Nougat. In base alle indiscrezioni che circolano online, il produttore potrebbe anche aggiungere alcune feature di Android O, come il picture-in-picture.