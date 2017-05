Fastweb, nuove tariffe mobile

Marco Viviani,

Oggi è stato presentato il nuovo piano tariffario Fastweb che ha l’ambizione di semplificare un mercato in cui è difficile orientarsi, tra centinaia di offerte e promozioni, costi nascosti, sovraprezzi mai chiari per dati extra-soglia e per servizi accessori. Fastweb propone qualcosa di semplice, tre tariffe: per chi parla molto, per chi naviga molto e per non vuole limiti.

Fastweb è una fiber company che intende trasformarsi in operatore pianamente mobile e convergente. Così ha spiegato Alberto Calcagno, amministratore delegato della società che 18 anni fa ha iniziato un percorso sulla banda larga casalinga, e ora punta al 4G (e in futuro al 5G) con il primo obiettivo di accompagnare i suoi clienti verso una connettività mobile senza vincoli e senza limiti. Come? Togliendo tutto quanto complica la vita ai consumatori: niente costi per segreteria telefonica, controlli del credito, niente scatto alla risposta, niente costi di uscita, niente affanni come periodi minimi di abbonamento o penali. In aggiunta a questo, 5 centesimi per gli extra minuti ed extra sms-mms, 2 euro per gli extra gigabyte quando si superano le soglie. “Un’offerta mobile profondamente innovativa”, ha dichiarato Calcagno dal palco dell’evento alla fondazione Feltrinelli a Milano:

Lanciamo un nuovo paradigma nel mercato del mobile e abbiamo deciso di farlo ora, senza aspettare l’avvio del nostro servizio 5G, perché pensiamo che il mercato in Italia abbia bisogno di essere più centrato sul consumatore e sui suoi reali bisogni, eliminando definitivamente tutte le incertezze legate a costi nascosti e a vincoli contrattuali.

Abbiamo creato la nostra offerta partendo da ciò che chiedono i consumatori. #NienteComePrima pic.twitter.com/chgDc7ZeXN — FASTWEB (@FASTWEB) May 8, 2017

Le tariffe

Le offerte di Fastweb sono accessibili sia ai nuovi clienti che a chi ha già un abbonamento mobile Fastweb, ovviamente con due prezzi diversi. La formula per chi soprattutto parla, include 500 minuti, 500 sms e 3GB in 4G, mentre per chi specialmente naviga 250 minuti, 250 sms e 6GB in 4G, entrambe al prezzo di 9,95 euro ogni 4 settimane (5.95€ se si è clienti del fisso). Chi desidera il servizio illimitato e 6GB in 4G può sottoscrivere invece un piano a 14,95€ ogni 4 settimane (9,95 euro se si è clienti del fisso). Infine Fastweb lancia Mobile 100, una nuova offerta base, un esperimento entry level, che consente di accedere ai servizi mobili a soli 1,95 euro ogni 4 settimane (0,95 se si è clienti del fisso) avendo inclusi 100 minuti e 100 Mega di traffico Internet in 4G.

Questo piano si comprende meglio se si considera la soluzione completa, che in fondo è il vero scopo ultimo di questo passaggio: in questo caso con Internet e chiamate illimitate a casa e fuori casa più 6 GB in 4G si pagano 34,95 euro ogni 4 settimane. Tutti questi piani comprendo l’Italia, ovviamente l’Europa (da metà giugno cade il roaming) e altre destinazioni straniere, tra le quali India, Cina, Usa, Svizzera. Chi invece vuole viaggiare a 4G in casa anche senza essere stato raggiunto dalla banda larga, può utilizzare il router wifi che per 10 euro al mese (15 euro a fine promozione) garantisce 15 GB mensili.

È vera rivoluzione?

Che una società presenti una propria novità con toni trionfali è perfettamente comprensibile, e tutto sommato il lavoro di semplificazione con tariffe non altissime e una connettività di qualità si presentano discretamente. Tuttavia, il quadro della mobilità è già influenzato da eventi precedenti, a partire dallo sbarco dei low-cost e dalle offerte casa+Internet mobile “smart” della concorrenza. Per il resto, Fastweb punta tutto su tre fattori: il servizio di WiFi condiviso, che copre 900 città in Italia, la semplificazione che dovrebbe portare, secondo l’azienda, ad arrivare in due-tre anni al 5% del mercato mobile, e la trasparenza nel comunicare a tutti, clienti acquisti e clienti potenziali, che ciò che sembra costare meno spesso ha costi nascosti mentre con questi piani paghi tutto e non ci pensi più.

Non si tratta di una rivoluzione, ma certamente di un assestamento verso una quota alta di mercato che è ancora aggredibile da chi vanta copertura in fibra e investimenti su 4G plus e 5G, cioè su tecnologie che sono e saranno sempre più fondamentali per lo sviluppo degli IoT e dei servizi alle imprese, oltre che ai clienti individuali.