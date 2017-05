Google Home per il relax

Cristiano Ghidotti,

Con il lancio di Google Home, il gruppo di Mountain View ha voluto mettere a disposizione dei suoi utenti un dispositivo capace di portare all’interno dell’ambito domestico tutte le funzionalità solitamente accessibili da smartphone, tablet o altre piattaforme mobile. L’obiettivo è quello di migliorare la loro quotidianità, partendo dalle piccole cose.

La nuova feature annunciata per Home si inserisce alla perfezione in quest’ottica: si tratta della possibilità di chiedere all’altoparlante di riprodurre suoni ambient in grado di favorire il relax. Ovviamente, anche in questo caso si tratta di una caratteristica fruibile solamente nei paesi in cui il device è stato ufficialmente commercializzato, dunque non in Italia, dove si spera possa debuttare al più presto. Il funzionamento è ben illustrato dal video in streaming di seguito: è sufficiente pronunciare la frase “Ok Google, help me relax” (“Ok Google, aiutami a rilassarmi”) per avviare la riproduzione di una traccia.

Non mancano poi opzioni come quelle che consentono di specificare la durata dell’ascolto (“Play an ambient noise for 2 hours”), la tipologia di atmosfera (“Play fireplace sounds”, “Play river sounds”, “Play forest sounds”, “Play white noise”) e di chiedere allo speaker quali sono le tracce disponibili (“What other ambient sounds do you know?”) per lo streaming.

Al momento le tracce sono queste, come elencato sulle pagine del supporto ufficiale: Relaxing sounds, Nature sounds, Water sounds, Running water sounds, Outdoor sounds, Babbling brook sounds, Country night sounds, Oscillating fan sounds, Fireplace sounds, Forest sounds, Ocean sounds, Rain sounds, River sounds, Thunderstorm sounds e White noise. Dalla pioggia all’acqua che scorre, dalle ventole al camino, fino alla foresta, all’oceano e al rumore bianco. Di certo non si tratta di una funzionalità rivoluzionaria, ma che come altre introdotte di recente (ad esempio la preparazione di ricette passo passo) contribuisce a rendere Google Home un device sempre più completo e versatile.