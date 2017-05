Harman Kardon Invoke, smart speaker con Cortana

Luca Colantuoni,

Dopo il breve video pubblicato su YouTube circa cinque mesi fa, Harman Kardon ha ufficialmente annunciato Invoke, il primo altoparlante smart basato su Cortana, l’assistente personale sviluppato da Microsoft e disponibile finora solo su computer e smartphone. Si tratta sostanzialmente del diretto concorrente di Amazon Echo con Alexa, rispetto al quale dovrebbe offrire una maggiore qualità audio, considerando le specifiche tecniche svelate dalla sussidiaria di Samsung.

Invoke unisce le rinomate tecnologie audio di Harman Kardon con l’intelligenza artificiale di Cortana. Lo speaker ha una forma cilindrica con una sezione a diametro variabile (la base è più larga della parte superiore) e possiede un telaio in alluminio con una griglia che ricopre tutta la superficie esterna, dalla quale fuoriesce il suono a 360 gradi. Sulla sommità dell’altoparlante è presente un pulsante touch e un anello luminoso che simula il logo Cortana su PC.

All’interno sono stati inseriti sette microfoni con beam forming, cancellazione dell’eco e riduzione del rumore. Grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale Harman Sonique, Cortana può ascoltare i comandi dell’utente anche in ambienti molto rumorosi. Il produttore statunitense ha utilizzato tre woofer, tre tweeter e due radiatori passivi per offrire una qualità audio elevata con un ampio range di frequenze.

Invoke permette di riprodurre la musica, gestire il calendario, impostare promemoria, verificare le condizioni del traffico, ascoltare le ultime notizie ed effettuare una chiamata con Skype. L’altoparlante consente anche di controllare i dispositivi smart presenti nell’abitazione, come luci e termostati. Lo speaker richiede l’app Cortana per Windows 10 (Creators Update per PC e smartphone), Android (versione 4.1.2 e superiori) e iPhone (almeno iPhone 4 con iOS 8.0). Invoke sarà disponibile negli Stati Uniti nel corso dell’autunno.