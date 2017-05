I Surface Laptop sbarcano su Amazon

Filippo Vendrame,

Presentati pochi giorni fa durante un evento Microsoft, i nuovi Surface Laptop sono già arrivati all’interno dell’eShop di Amazon Italia dove potranno essere preordinati. Il loro debutto ufficiale, infatti, sul mercato è previsto per il prossimo 15 giugno 2017. Curiosamente, su Amazon Italia non sono disponibili tutte le declinazioni presentate dalla casa di Redmond ma con buona approssimazione il gigante dell’ecommerce ha scelto di inserire, in un primo momento, le varianti di maggiori appeal.



Gli interessanti, dunque, potranno preordinare il Surface Laptop nella variante con processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD a 1169 euro o la declinazione con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD a 1499 euro. Non sono previsti costi per la consegna. Entrambi i modelli offrono di serie un anno di abbonamento gratuito ad Office 365 Personal che dovrà essere attivato entro 180 giorni dall’acquisto. I Surface Laptop si ricorda, dispongono del sistema operativo Windows 10 S in grado di funzionare solamente con le App del Windows Store. Gli acquirenti, comunque, potranno effettuare il passaggio a Windows 10 Pro in ogni momento acquistando la licenza (gratis sino a fine anno).

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, il Surface Laptop possiede uno schermo touch PixelSense da 13,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione di 2256×1504 pixel e rapporto di forma 3:2. Sul lato destro è presente solo il SurfaceConnect per l’alimentazione e il collegamento del Surface Dock, mentre sul lato sinistro ci sono mini DisplayPort, USB 3.0 Type-A e jack audio da 3,5 millimetri.

La connettività è garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.0. La webcam HD a 720p consente di effettuare il login tramite riconoscimento facciale (Windows Hello). La batteria integrata offre un’autonomia fino a 14,5 ore.