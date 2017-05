iPhone 8: certificazione IP68 e nuovo audio

Marco Grigis,

Nuova tornata di indiscrezioni, quella in arrivo sul conto di iPhone 8, lo smartphone che Apple starebbe preparando per il decennale della linea. A diramare informazioni sono ancora gli analisti di JP Morgan, società che la scorsa settimana ha lanciato una previsione in controtendenza, relativa alla possibile presentazione del terminale durante la WWDC di giugno. Secondo quanto rivelato, il dispositivo sarà aggiornato per essere compatibile con la certificazione waterproof IP68 e, non ultimo, potrebbe inglobare un audio di chiamata migliorato.

Le indiscrezioni giungerebbero da alcune fonti collegate ai distretti produttivi partner di Apple in Asia. Stando a quanto reso noto, Apple avrebbe scelto la certificazione IP68 per la resistenza waterproof di iPhone 8, un upgrade rispetto al precedente iPhone 7. Questo standard definisce un livello di protezione totale dalla polvere esterna, nonché la possibilità di immersione duratura a oltre un metro di profondità.

Non è però tutto poiché, così come già accennato, JP Morgan ritiene che Apple possa ulteriormente migliorare l’audio per le chiamate, tramite lo speaker posizionato sotto la fessura superiore del pannello frontale. Sembra che la società stia pensando all’introduzione di altoparlanti stereo, non ovviamente allo scopo di garantire la stereofonia durante la telefonata. Naturalmente, gli altoparlanti entreranno in contatto con un solo orecchio durante l’uso, ma l’impiego di questa soluzione potrebbe aumentare sensibilmente il range dinamico del suono, garantendo delle conversazioni più cristalline e meno disturbate.

Nel mentre, JP Morgan ribadisce come Cupertino possa decidere di fornire una sorta d’anteprima del modello già alla WWDC di giugno, possibilità esclusa invece da altri analisti, nonché la possibile introduzione delle cuffie AirPods come accessorio in abbinamento di default per iPhone 8, anziché le classiche EarPods con cavo Lightning. Ming-Chi Kuo di KGI Securities e altri esperti di settore, tuttavia, ribadiscono come il lancio del nuovo smartphone non avverrà prima di settembre, in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus.