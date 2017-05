Kena Digital Special: 600 minuti e 6GB a 5 euro

Filippo Vendrame,

Kena Mobile lancia la sua prima offerta speciale. Kena Digital Special è dedicata a tutti i clienti Wind, 3 Italia, PosteMobile e LycaMobile che effettuano portabilità entro il prossimo 15 maggio 2017. Per loro la possibilità di attivare questa speciale promozione che offre la possibilità di accedere ad una tariffa particolarmente interessante. Nello specifico, infatti, Kena Digital propone 600 minuti di chiamate verso tutti e ben 6GB di Internet (3G) al prezzo di 4,99 euro al mese (rinnovo ogni 30 giorni).



Da evidenziare che tutte le chiamate dell’offerta promozione solo conteggiate sugli effettivi secondi della conversazione e non è previsto lo scatto alla risposta. Previsto, invece, un costo di attivazione di 9 euro, mentre l’offerta si rinnova automaticamente mese dopo mese a patto che sulla SIM ci sia credito a sufficienza. Per i nuovi clienti che attiveranno l’offerta la nuova SIM prevede un costo di 20 euro in cui è incluso il primo mese del canone, il costo di attivazione e i 5 euro canonici dell’attivazione della SIM. Il rimanente 1,01 euro rimarrà a disposizione del cliente. L’offerta può essere attivata attraverso sia il consulente telefonico che il sito internet.

La spedizione della SIM al proprio recapito non prevede costi aggiuntivi. Si ricorda che Kena Mobile non prevede la possibilità di accesso alla rete 4G ma solamente a quella 3G, più che sufficiente, comunque, per garantire connettività a banda larga in mobilità.

L’APN di Kena Mobile è web.kenamobile.it. Infine, si sottolinea che Kena Mobile è un operatore virtuale di TIM pensato per aggredire la fascia dei basso spendenti. L’operatore virtuale si appoggia, ovviamente, alla rete di TIM per offrire servizi voce e dati.