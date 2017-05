Opera Max 3.0 riduce il consumo di Facebook

Luca Colantuoni,

La software house norvegese ha annunciato la disponibilità di una nuova versione di Opera Max. L’applicazione per Android consente di ridurre il consumo dei dati durante la navigazione e lo streaming, grazie agli algoritmi di compressione che non incidono negativamente sulla qualità dei contenuti. Due le novità incluse nella release 3.0, ovvero il restyling dell’interfaccia e il “data savings” per Facebook.

Il design di Opera Max è stato rinnovato per semplificare l’accesso alle varie opzioni e soprattutto per mostrare in modo più chiaro il risparmio di MB ottenuto mediante la compressione. L’app funziona come un web proxy che intercetta tutto il traffico ed effettua il routing verso i server dell’azienda norvegese, sui quali viene eseguito il software che permette di ridurre fino al 50% la dimensione dei contenuti, senza comportare una perdita significativa di qualità. L’anno scorso è stato aggiunto anche il blocco degli script e dei cookie che tracciano la navigazione dell’utente per visualizzare banner pubblicitari personalizzati. Nella schermata home vengono ora mostrate una serie di card per le singole app e suggerimenti su come ridurre il consumo dei dati.

Un’altra importante novità è rappresentata dall’indicazione di eventuali pericoli rilevati durante la navigazione in forma cifrata, ad esempio quando l’utente utilizza una rete WiFi pubblica. Ma la funzionalità più apprezzata sarà sicuramente quella che consente di ridurre il consumo dei dati durante la navigazione su Facebook. Opera promette un risparmio fino al 50%. Con un singolo tocco è possibile avviare la web app del social network e sfruttare anche i benefici della connessione VPN.

La nuova versione di Opera Max per Android può essere scaricata dal Google Play Store. A fine dicembre la software house norvegese ha festeggiato il traguardo dei 50 milioni di utenti attivi al giorno.