PosteMobile lancia CREAMI Revolution

Giornata molto ricca per gli operatori virtuali italiani. Dopo il lancio delle nuove offerte di Fastweb Mobile, ecco arrivare le novità di PosteMobile che annunciato il debutto di “CREAMI Revolution“. La nuova opzione tariffaria di PosteMobile mette a disposizione 1000 credit da utilizzare come meglio si crede per chiamare, mandare messaggi e per navigare su Internet oltre a 7GB di traffico extra che corrispondono a 7168 credit ulteriori, per navigare in internet da smartphone e tablet. Molto particolari i costi. Creami Revolution 1 costerà 12€ ogni 4 settimane, Creami Revolution 3 30€ ogni 12 settimane (10 euro ogni 4 settimane) e Creami Revolution 6 48€ ogni 24 settimane (8€ ogni 4 settimane).

L’offerta ricaricabile CREAMI Revolution è valida per nuovi clienti Privati che attivano online entro il 30 giugno 2017 oppure in Ufficio Postale o nei punti Kipoint abilitati entro il 30/07/2017, salvo proroghe, una nuova SIM ricaricabile senza vincolo di portabilità. La SIM acquistata online ha un costo di 15€ con 15€ di traffico telefonico incluso per chi sceglie il Piano CREAMI Revolution 1, mentre per chi sceglie il Piano CREAMI Revolution 3, inserendo il codice “CREAMIREVOLUTION3”, ha un costo di 30€ con 30€ di traffico telefonico incluso e per chi sceglie il Piano CREAMI Revolution 6, inserendo il codice “CREAMIREVOLUTION6”, ha un costo di 50€ con 50€ di traffico telefonico incluso. La spedizione della SIM è gratuita ed il pagamento avviene in contanti alla consegna.

Per tutti gli acquisti effettuati in Ufficio Postale o punti Kipoint la SIM ha un costo di 15€ con 5€ di traffico incluso oppure di 15€ con 5€ di traffico e 10€ di bonus per clienti che richiedono la portabilità del proprio numero. Tutti i bonus di traffico potranno essere utilizzati entro un mese dall’erogazione. Sono esclusi dall’utilizzo dei bonus il traffico internazionale, il traffico roaming e il traffico verso numerazioni non geografiche.

Per la navigazione internet saranno scalati prima i GB inclusi nell’offerta e, una volta esauriti, i credit ancora disponibili. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit e i GB previsti dall’offerta saranno accreditati ogni 28 giorni e non saranno cumulabili con quelli del periodo successivo. I credit e i GB non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applicano le tariffe extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate, 12 cent/SMS per gli SMS e 50,41 cent/MB per la navigazione Internet.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni 4 settimane per il Piano CREAMI Revolution 1, ogni 12 settimane per il Piano CREAMI Revolution 3 e ogni 24 settimane per il Piano CREAMI Revolution 6.

Il mancato rinnovo del piano CREAMI Revolution 1 per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia per chiamate ed SMS e della la tariffa base giornaliera di 2,52€/giorno per 250 MB di traffico internet su smartphone e tablet. Dal 27 giugno 2017 la tariffa base giornaliera cambia: sarà possibile navigare in Internet fino a 400MB/giorno al costo di 3,5€.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo del Piano CREAMI Revolution 3 e 6 sarà attivato il Piano CREAMI Revolution 1. È possibile cambiare gratuitamente l’opzione scelta del Piano CREAMI Revolution contattando l’Assistenza Clienti al 160.

L’offerta è disponibile anche per i già clienti che ne richiedono l’attivazione contattando l’Assistenza Clienti al numero 160 richiedendo il cambio Piano al costo di 19€.