Schermo touch per il nuovo Amazon Echo

Luca Colantuoni,

Nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciato un nuovo dispositivo della serie Echo. Le immagini, trovate sul server dell’azienda di Seattle, confermano l’indiscrezione di fine novembre 2016. Il prossimo altoparlante smart di Amazon, nome in codice Knight, avrà uno schermo touch. Oltre ai comandi vocali di Alexa, l’utente potrà quindi utilizzare le dita per eseguire le varie operazioni.

Il design del nuovo gadget è piuttosto differente da quello degli attuali Echo, Echo Dot e Tap. Knight ha infatti un look vintage, simile a quello delle TV portatili degli anni ’90. La parte frontale è leggermente inclinata per consentire una comoda visualizzazione dei contenuti. Sotto lo schermo, che dovrebbe avere una diagonale di 7 pollici, è presente un’ampia griglia che nasconde l’altoparlante integrato. Nella parte superiore è invece visibile la lente della fotocamera. Gli utenti potranno scegliere tra due colori: bianco e nero.

Come di può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo, il display touch mostra alcune utili informazioni, come data, ora, condizioni del tempo, prossimo appuntamento in calendario e, in alto a sinistra, le notifiche relative ai messaggi. L’interfaccia è simile al lockscreen di Windows 10. La presenza della fotocamera frontale potrebbe indicare la possibilità di utilizzare il nuovo modello per effettuare video chiamate.

Il sistema operativo dovrebbe essere Fire OS, mentre per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra compresa tra 200 e 300 dollari. Tra pochi giorni arriverà la conferma ufficiale da parte di Amazon.