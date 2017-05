Sony Xperia X Ultra, schermo 21:9 da 6,4 pollici?

Luca Colantuoni,

LG e Samsung hanno inaugurato la “moda” degli schermi con fattore di forma 18:9, utilizzati per i recenti G6 e Galaxy S8/S8+ (18.5:9 per la precisione). In base alle ultime indiscrezioni, Sony potrebbe seguire la strada dei due produttori coreani. Infatti sono apparsi online alcuni render che mostrano il presunto Xperia X Ultra con display Ultra Wide 21:9. La dotazione hardware però è decisamente inferiore rispetto ai top di gamma di LG e Samsung.

Uno smartphone con schermo in formato 21:9 sarà ovviamente può lungo/alto del G6 e dei Galaxy S8/S8+, ma gli utenti potranno sfruttare una maggiore area di visualizzazione per i contenuti multimediali. Difficilmente però sarà possibile eseguire tutte le operazioni con una sola mano, a meno che Sony non implementi una funzionalità simile a quella offerta dall’interfaccia MIUI di Xiaomi. La diagonale del display dovrebbe essere di 6,4 pollici, mentre è ignota la sua risoluzione. Come anticipato si prevedono specifiche di fascia media.

Il Sony Xperia X Ultra dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 660, che Qualcomm annuncerà nei prossimi giorni, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Il telaio sarà certamente in alluminio e resistente all’acqua (certificazione IP68). Oltre ai tradizionali moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE ci saranno anche due altoparlanti stereo. Per la batteria di prevede una capacità di 3.050 mAh.

Molto interessante, infine, la sezione fotografica. Lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera posteriore da 19 megapixel e una frontale da 13 megapixel. Il sistema operativo sarà ovviamente Android Nougat. Previsti due colori: rosso e grigio.