Windows 10, l’app universale di Esplora Risorse

Filippo Vendrame,

Microsoft da tempo, all’interno di Windows 10, sta lavorando nel voler portare tutte le applicazioni del sistema operativo all’interno della piattaforma universale con l’obiettivo di consentire agli utenti di poterne fruire sia da computer che da dispositivo mobile o all’interno di ogni tipo di dispositivo che adotti Windows 10. Un lavoro ancora ben lungi dall’essere completato in quanto ci sono ancora molti programmi che devono essere portati all’interno della piattaforma universale. Tuttavia il lavoro della casa di Redmond prosegue ed è possibile scoprirne un’anteprima già all’interno di Windows 10 Creators Update.



Sono state trovate, infatti, le tracce dell’applicazione universale di “Esplora Risorse“, più volte annunciata ma vista solamente all’interno di Windows 10 Mobile e comunque in una versione molto semplificata. Quanto individuato all’interno dei PC è una versione molto semplice dell’applicazione e non ancora perfettamente funzionante ma è il segno che la casa di Redmond ci sta lavorando. Possibile, dunque, che con Windows 10 Redstone 3 Microsoft decida di fare debuttare il nuovo Esplora Risorse. I più curiosi, comunque, possono già accedervi per un’anteprima di quello che arriverà in futuro. Tutto quello che serve è un PC già aggiornato a Windows 10 Creators Update o comunque con una build uguale o successiva alla numero 15063.

Successivamente, gli utenti dovranno fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare “Nuovo->Collegamento” e quando sarà richiesto cosa includere nel collegamento inserire la seguente stringa:

explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App

Una volta creato il link sarà sufficiente cliccarsi sopra per accedere alla versione universale di Esplora Risorse. L’app, come detto, è ancora in sviluppo quindi crash o mancanza di opzioni d’uso sono assolutamente normali.