Amazon Echo Show, Alexa con touchscreen

Luca Colantuoni,

Come anticipato ieri, Amazon ha annunciato ufficialmente un nuovo altoparlante smart. A differenza dei precedenti Echo, Echo Dot e Tap, Echo Show possiede uno schermo touch e una fotocamera frontale che permettono di effettuare video chiamate e sfruttare le altre funzionalità. Lo speaker supporta ovviamente l’assistente personale Alexa.

Il design di Echo Show ricorda i piccoli televisori degli anni ’90. Sotto il display touch da 7 pollici è visibile un’ampia griglia che nasconde due altoparlanti stereo compatibili Dolby, mentre in alto ci sono la fotocamera da 5 megapixel e il microfono. Altri otto microfoni con tecnologia beam forming e cancellazione del rumore sono presenti nella parte superiore, dove trovano posto anche i pulsanti del volume e quello per disattivare fotocamera e microfono frontale. Echo Show integra inoltre un processore Atom x5-Z8350, moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth.

Echo Show può essere attivato con la “wake word” Alexa, come avviene per gli altri smart speaker, ma anche toccando lo schermo o quando viene rilevato un movimento davanti alla fotocamera frontale. La presenza dello schermo consente di usare funzionalità specifiche, come la visualizzazione del testo di un brano musicale disponibile su Amazon Music, effettuare video chiamate e riprodurre i video di Amazon Video o YouTube. Oltre ai servizi Amazon sono supportati anche Spotify, Pandora, iHeartRadio e TuneIn per lo streaming audio. Echo Show può essere utilizzato anche per controllare i dispositivi IoT nell’abitazione, come termostati, luci e videocamere di sorveglianza prodotti da Samsung, WeMo, Phlips, Insteon e altri.

Echo Show sarà in vendita dal 28 giugno solo negli Stati Uniti. È già possibile effettuare l’ordine su Amazon. Il prezzo è 229,99 dollari. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Europa.