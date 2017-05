Instagram, le foto si caricano anche da web app

Filippo Vendrame,

Gli utenti di Instagram finalmente non hanno più bisogno dell’applicazione per smartphone per caricare le foto sul loro profilo all’interno del social network. La società, infatti, ha rivisto profondamente la sua web app per dispositivi mobile concedendo la possibilità di caricare le immagini. Quello che si può fare rispetto all’app vera e propria è molto limitato. L’editing è molto basilare e non si possono caricare video o aggiungere filtri, tuttavia rispetto al passato è un sensibile passo in avanti.



Sino ad oggi, infatti, dalla versione mobile di Instagram era possibile solamente visualizzare le immagini e poco di più. Tuttavia, questa novità largamente attesa dagli utenti riguarda solamente la versione mobile del social network. L’accesso ad Instagram da PC Desktop non offre, ancora, questa possibilità. Da computer, dunque, gli iscritti al social network potranno continuare ancora solamente a visualizzare le immagini della piattaforma. Questa nuova funzionalità del social network fotografico deve essere vista con la volontà di rendere la piattaforma sempre più accessibile, indipendentemente dallo smartphone utilizzato o dalla connessione a cui l’utente può accedere.

La web app mobile di Instagram, infatti, può essere utilizzata con maggiore facilità anche su telefoni non di recente generazione e anche con connessioni ad internet con poca banda. Una strategia già intrapresa di recente sempre da Instagram quando ha reso disponibile la modalità offline all’interno dell’applicazione per consentire di utilizzare l’app anche in caso di scarsa connessione.

Instagram, dunque, vuole espandere l’utilizzo della sua piattaforma anche laddove la tecnologia non offre mezzi moderni e per farlo ne sta semplificando sensibilmente l’accesso.