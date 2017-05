La MotoGp elettrica debutterà nel 2019

Filippo Vendrame,

Una MotoGp tutta elettrica si farà, parla di Dorna, la società che gestisce la competizione motociclistica più importante della categoria. L’amministratore delegato di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha dichiarato che le corse delle motociclette elettriche potrebbero iniziare già nel 2019. I tempi, effettivamente, potrebbero essere maturi. La Formula E della FIA, banalmente il campionato di Formula 1 con auto elettriche, sta avendo un grande successo e per le moto potrebbe essere giunto il momento di un debutto elettrico. Sino ad ora, in effetti, sul fronte sportivo c’è stato molto poco movimento per le due ruote elettriche salvo qualche comparsata al Tourist Trophy dell’Isola di Man.



Tuttavia, la MotoGp si appresta adesso a declinarsi anche in una versione completamente elettrica. Carmelo Ezpeleta punterebbe a organizzare almeno 5 corse per il 2019. Ogni gara durerebbe 10 giri e vedrebbe alla partenza 18 moto. Già quattro produttori si sarebbero offerti per realizzare le moto elettriche da competizione che dovrebbero raggiungere velocità nell’ordine dei 200 Km/h. Prestazioni probabilmente non eccelse visto che la piccola categoria delle Moto 3 fa meglio ma come inizio è sicuramente più che positivo. Le gare si dovrebbero correre a supporto della MotoGp vera e propria, quindi negli stessi weekend.

Il progetto, a sentire l’amministratore delegato di Dorna, sarebbe in fase avanzata. Anche se ci sono quattro aziende pronte a realizzare la moto, solo una sarà scelta in quanto i mezzi dovranno essere tutti uguali. Nel tentativo di rendere le corse elettriche della MotoGP ancora più ecologiche della Formula E, Ezpeleta punterebbe a ricaricare le batterie delle moto utilizzando turbine a vento o i pannelli solari invece dei generatori, come avviene in altri campionati.

Lo sviluppo delle moto elettriche non è stato così rapido come quelle delle auto, nonostante le pressioni per realizzare veicoli sostenibili. L’auspicio è che il debutto di un campionato vero e strutturato di moto elettriche possa fare da traino per lo sviluppo di questo settore.