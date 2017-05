LG G6, il primo smartphone certificato da Netflix

Marco Grigis,

Netflix, il colosso dello streaming a livello internazionale, ha da tempo deciso di puntare sullo standard HDR. Una tecnologia che permette di approfittare di colori più naturali e di scene dall’illuminazione più realistica, anche per le riprese buie. Un piacere per la fruizione oggi pronto a sbarcare anche sui dispositivi mobile, con la certificazione del primo dispositivo compatibile con gli show del colosso: il recente LG G6. Al momento, è il primo terminale che l’azienda ha deciso di certificare come compatibile sia con HDR che con Dolby Vision, almeno per quanto riguarda la divisione Android. Nessun segnale, invece, per il Galaxy S8 di Samsung.

La compatibilità è stata resa nota dallo stesso Netflix, seppur senza specifici annunci sulla stampa, nella sezione dedicata ai requisiti di sistema del proprio sistema operativo. La società ha spiegato come gli standard HDR e Dolby Vision stiano per sbarcare anche sull’applicazione per il robottino verde, purché aggiornata ad Android 5.0 e successivi. Naturalmente, il dispositivo in proprio possesso deve essere dotato di un display capace di supportare queste tecnologie e, a oggi, l’unico modello pienamente certificato dal colosso è il G6 di LG.

L’aggiornamento dell’applicazione non è al momento disponibile, ma potrebbe esserlo nelle prossime settimane. Il G6 di LG è il primo smartphone capace di supportare flussi video HDR10, gli stessi impiegati da Netflix, tuttavia non è l’unico sul mercato. Anche i nuovissimi Galaxy S8 e S8+ gestiscono la stessa specifica, a cui si aggiunge l’Xperia XZ Premium di Sony, quest’ultimo peraltro dotato anche di display 4K.

L’assenza di questi dispositivi potrebbe essere soltanto momentanea, tuttavia, poiché sembra che il processo di certificazione sia cominciato relativamente da poco: considerate le simile caratteristiche hardware, è probabile vengano inclusi nella lista nei prossimi mesi. Non si hanno invece informazioni su iOS, a meno che iPhone 8 non porti con sé importanti novità sul fronte dell’HDR.