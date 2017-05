LG X power2 arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha annunciato l’avvio della distribuzione internazionale dello smartphone di fascia media presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il nuovo LG X power2 arriverà nei prossimi giorni in Europa, Nord America, Asia e America Latina. Gli utenti italiani possono già acquistarlo online sui siti di Unieuro e TIM ad un prezzo di 269,99 euro.

LG X power2 possiede un telaio prevalentemente in plastica con inserti in metallo. Il nome dello smartphone è un chiaro riferimento alla sua principale caratteristica, ovvero l’elevata autonomia garantita dalla batteria da 4.500 mAh. In base ai test effettuati dal produttore è possibile effettuare telefonate per oltre due giorni, navigare su Internet per 19 ore e vedere film per 18 ore. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida si può raggiungere il 100% di carica in circa due ore e il 27% in 30 minuti, livello sufficiente per un giorno intero.

La dotazione hardware comprende uno schermo In-cell Touch da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore octa core MediaTek MT6570 a 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Presenti inoltre il giroscopio e la porta micro USB OTG. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel con apertura f/2.2, autofocus e flash LED, mentre per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 5 megapixel.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia LG UX 5.0. Il nuovo X power2 è disponibile in due colori: Shiny Titan e Shiny Blue.