Snapdragon 660 e 630, dual camera per tutti

Luca Colantuoni,

Qualcomm ha annunciato due nuove piattaforme mobile che consentiranno di realizzare smartphone con caratteristiche evolute. Snapdragon 660 e 630, infatti, offrono funzionalità solitamente presenti in processori di fascia alta, come lo Snapdragon 835. Tra le novità più rilevanti, citate dal chipmaker californiano, ci sono il supporto dual camera, il modem X12 LTE e la ricarica rapida Quick Charge 4.

Entrambi i SoC sono realizzati con tecnologia di processo a 14 nanometri e integrano una CPU octa core. Lo Snapdragon 660 è composto da quattro core Kryo 260 a 2,2 GHz, quattro core Kryo 260 a 1,8 GHz e una GPU Adreno 512, mentre nello Snapdragon 630 ci sono quattro core ARM Cortex-A53 a 2,2 GHz, quattro core ARM Cortex-A53 a 1,8 GHz e una GPU Adreno 508. Lo Snapdragon 660 offre incrementi prestazionali del 20% (CPU) e del 30% (GPU) rispetto al precedente Snapdragon 653, mentre per lo Snapdragon 630 ci sono incrementi del 10% (CPU) e del 30% (GPU) rispetto allo Snapdragon 625. Entrambi i processori supportano memorie LPDDR4 e storage di tipo UFS.

I nuovi SoC integrano il processore d’immagine (ISP) Spectra 160 in grado di gestire configurazioni dual camera (13+13 megapixel per Snapdragon 630 e 16+16 megapixel per Snapdragon 660) con zoom ottico, effetto bokeh, autofocus dual pixel e stabilizzazione video (massima risoluzione 4K). Il modem X12 LTE consente di raggiungere velocità di 600 Mbps in download e 150 Mbps in upload. Supportati inoltre gli standard WiFi 802.11ac, GPS, Galileo, NFC e Bluetooth 5.0.

Le nuove piattaforma mobile integrano il sensor hub All-Ways Aware e supportano la tecnologia Quick Charge 4 che consente di raggiungere il 50% di carica in 15 minuti e avere un’autonomia di 5 ore in soli 5 minuti. Lo Snapdragon 660 è già stato distribuito ai partner e arriverà sui dispositivi annunciati nel secondo trimestre, mentre le consegne dello Snapdragon 630 inizieranno a fine mese.