Tim Cook nella Top 20 dei più influenti nel tech

Tim Cook raggiunge un nuovo traguardo: il CEO di Cupertino, infatti, è stato inserito nella Top 20 dei personaggi più influenti per l’universo tecnologico, una classifica stilata dal Time. Non è però tutto per Apple, poiché nella stessa lista figura anche Jeff Williams, COO del gruppo. Un successo per la società di Cupertino, in una giornata già ricca di soddisfazioni, dopo l’exploit in borsa e l’avvicinamento al primo trilione di dollari di valutazione.

Tim Cook si è aggiudicato la quarta posizione, battuto da alcuni dei personaggi più noti per l’universo dell’hi-tech, si tratti della produzione di dispositivi o della fornitura di servizi: Elon Musk di Tesla, Jeff Bezos di Amazon, Mark Zuckerberg di Facebook. Tuttavia, al CEO di Cupertino è riconosciuta “un’influenza impareggiabile” per il mercato, anche poiché Apple risulta l’azienda di maggior valore oggi esistente al mondo.

Tutto quello che Apple fa è destinato a essere copiato da un numero apparentemente infinito di rivali, le sue scelte riecheggiano ben oltre One Infinite Loop. Oggi sembra che Apple stia sperimentando su tutto, dall’intelligenza artificiale avanzata alla realtà aumentata, fino ai veicoli a guida autonoma. Dato il ruolo di Apple del prevedere i gusti, come Cook deciderà di muoversi in uno di questi progetti determinerà il futuro del panorama della tecnologia consumer.

Jeff Williams, invece, viene premiato per la sua capacità di rimanere un braccio fedele ed essenziale dello stesso Cook, sin dal 2010, determinando alcuni dei successi più recenti per l’azienda di Cupertino. Un compito tutt’altro che semplice, così come sottolinea la pubblicazione, soprattutto nel ruolo di consigliere per individuare i trend più di successo che Apple potrebbe inseguire in futuro. E in attesa di scoprire quali novità determineranno la mela morsicata dei prossimi anni, le attenzioni dei media sono oggi tutte puntate su iPhone 8: sarà questo l’inizio del nuovo corso targato Tim Cook?